"Se llevaron miles de dólares en un pasamanos": amplían denuncia contra empleada y su hija

Los representantes de la empresa de corredores de bolsa Baeremaecker y Perera presentarán una ampliación de demanda contra una empleada a la que acusan de haber estafado a más de una veintena de clientes. En esta nueva ampliación incluirán a la hija de la denunciada. "Pudimos probar una participación activa de su hija en el fraude", dijo Jorge Díaz, exfiscal de Corte y abogado de la empresa, a El Observador.

En el escrito que presentarán inminentemente, los representantes de la firma describen que detectaron un caso de un cliente al que le faltaban US$ 31 mil de su cuenta. Él había depositado exactamente esa suma un 17 de abril y el 20 de ese mes la trabajadora denunciada por estafa pasó el dinero a la cuenta de su hija, quien ese mismo día retiró el dinero. "Se llevaron US$ 31 mil dólares en un pasamanos", resumió Díaz. A partir de ello determinan que tuvo "participación activa".

La empleada, que según la empresa corredora de bolsa era una introducing broker, cobraba las comisiones de sus negocios lícitos a través de la cuenta de su hija, aclaró el abogado.

Más allá de esta ampliación, Díaz señaló que "hay otras maniobras de cuentas que ella vació, y a los que les seguía pagando intereses, en un esquema Ponzi de libro, como para que la gente no retirara el dinero. Si no pasa lo que pasó, que es que alguien quiere retirar el dinero que cree que tiene y se da cuenta que no está", agregó.

Además, sostuvo que hay un grupo de denunciantes a quienes Baeremaecker y Perera no tenían registrados como clientes. "La contactaban a ella, les hacía creer que depositaban la plata, ellos creían que eran clientes y no eran. Ella falsificaba la documentación como que se hacía el depósito, les pagaba dividendos, les mandaba estado de cuentas falsos, pero esas personas decían ser clientes Baeremaecker y Perera no tenían ni idea", complementó.

Tal y como informó El Observador, el fiscal de Delitos Económicos y Complejos, Gilberto Rodríguez, convocó a un grupo interdisciplinario para que lo asesore. Estará formado por dos oficiales del caso de Delitos Financieros (uno de ellos sigue la línea del delito común y otro la línea del lavado de activos que implica conocer qué delito se cometió antes porque el lavado debe tener delito precedente) e integrantes de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), Banco de Previsión Social (BPS), Dirección General Impositiva (DGI), la misma Fiscalía.

¿Cómo ocurrió la estafa y cómo eludió los controles?

Si bien la "empleada infiel" trabajaba en Baeremaecker y Perera desde hacía 16 años, los corredores de bolsa manifestaron en un comunicado que ella no era empleada sino que oficiaba de introducing broker. En el mundo de las finanzas, esa figura describe al intermediario que deriva clientes a una empresa de corredores de bolsa, con las que firma un contrato. Si bien la compañía es quien opera la cuenta, las ganancias se dividen. El abogado Carlos Balbi, que defiende a la acusada, dijo a El Observador que ella era empleada de la empresa de la que cobraba sueldo, salario vacacional y marcaba horario.

De acuerdo a la denuncia que presentaron los abogados Jorge Díaz y Leonardo Costa —y que divulgó El País—, la empleada se quedaba con el dinero de inversionistas de diferentes formas.

Por ejemplo, señalaron que retiraba dinero (en efectivo o cheques) sin una orden de los ahorristas ni comprobantes firmados. También que había armado una suerte de "calesita" en la que, por ejemplo, cuando debía depositar un cheque de la empresa para pagar a algún cliente en otro país, ella retiraba el dinero y saldaba deudas con clientes uruguayos que esperaban los intereses producto de la inversión que habían hecho.

Por otro lado, sostuvieron que hubo clientes que realizaron depósitos en la cuenta de un cambio —que funcionaba como intermediario entre Baeremaecker y Perera y sus clientes— pero eso nunca llegó a la cuenta de los corredores de bolsa. En algunas oportunidades, según la denuncia, la involucrada recibió cheques y letras de cambio de clientes pero, en lugar de ingresarlos a las arcas de la empresa, los cobró para ella en el cambio.

A su vez, —según Díaz y Costa— la mujer retiró dinero de transferencias que se hicieron desde el Banco Central a la cuenta en el cambio, pero a nombre de clientes de la corredora.

La versión de la “empleada infiel”

El abogado Carlos Balbi —patrocinante de la empleada a la que la empresa acusa de infiel— dijo a El Observador que su defendida era empleada dependiente de la empresa y no una bróker externa (agente que acerca clientes a los corredores de bolsa) como expusieron en su demanda. "Cobraba sueldo, salario vacacional, marcaba horario, todos los días iba a trabajar a la oficina. Estaba sometida a órdenes y directivas (...) Como ella era jubilada bancaria, estaba en negro", señaló.

En un comunicado emitido por la empresa de corredores de bolsa se la describía como "una persona que referenciaba clientes" a la organización.

Además, su versión es que nunca manejó dinero, sino que le daba la orden al Departamento Contable y eran ellos quienes lo manejaban. El abogado destacó que la empresa estaba sometida a arqueos y auditorías.