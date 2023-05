Se reavivó polémica por Consejos de Salarios con fuego cruzado y hasta menciones a Birmania

Una comisión parlamentaria en la que se trató sobre negociación colectiva transcurrió con cruces entre legisladores y pases de factura entre un representante del Frente Amplio y una delegación del Ministerio de Trabajo.

La comisión de Asuntos Laborales de la Cámara de Senadores convocó a representantes del Ministerio de Trabajo, las cámaras empresariales y el PIT-CNT para intercambiar sobre el proyecto que modifica la ley 18.566 de negociación colectiva para el sector privado. Las modificaciones surgieron tras sugerencias que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) realizó al gobierno uruguayo en 2009 luego de una queja presentada por el sector empresarial en ese organismo internacional.

El ministro de Trabajo, Pablo Mieres, recordó que luego de varios años sin que se produjeran avances sobre esas sugerencias, la OIT observó a Uruguay en 2019 e incluso lo incluyó en lo que usualmente se denomina “lista negra” o “lista corta”, en la que se incluyen países que no respetan leyes o convenios laborales.

Indicó que cuando asumió la actual administración quiso subsanar y “evitar que Uruguay siguiera siendo cuestionado sobre asuntos fundamentales: nada más y nada menos que sobre reglas de juego de negociación colectiva; en virtud de ello, este gobierno comenzó a trabajar en la dirección de levantar las observaciones”. Para eso fue que elaboró el proyecto de ley que se encuentra bajo tratamiento parlamentario y que no cumple con todas las aspiraciones de las cámaras y el PIT-CNT.

Luego de la intervención de Mieres, el subsecretario de Trabajo, Mario Arizti, realizó un repaso del articulado del proyecto de ley y explicó de qué manera se cumplía por lo solicitado por la OIT. Aclaró que únicamente no contemplaba una observación referida a la competencia de los Consejos de Salarios.

Luego fue el turno del senador del Frente Amplio Juan Castillo, que en primera instancia no compartió los dichos de Arizti. “Decía algo así (refiriéndose al subsecretario) como que la OIT nos lo estaba exigiendo. No. La OIT no tiene potestad de obligar a ningún gobierno y tampoco es imperativa, sino que sugiere”, expuso. Añadió que la OIT pidió al gobierno que las modificaciones fueran acordadas de manera tripartita, algo que no ocurre.

“Por tanto, se va a estar aprobando por la vía de las mayorías parlamentarias una ley, quitándoles a los trabajadores un derecho que ya tienen, porque hay una correlación de fuerzas distintas”, aseguró.

Allí comenzó un intercambio sobre la confección de la “lista negra” y cuál era el camino que se debía recorrer para levantar las observaciones de la OIT para salir de ella. En ese momento, participantes de la sesión realizaron comentarios a la vez que no constan en la versión taquigráfica de la sesión.

“Por suerte no somos Birmania”, sostuvo Mieres, respondiendo, según otras declaraciones que sí constan en la taquigráfica, a un dicho de Castillo. “En todo caso lo que nos ocurrió en 2019 no deja de ser una tacha para Uruguay”, dijo el ministro. Y prosiguió: “Cuando uno escucha al senador Castillo se pregunta cosas. ¿Para el senador Castillo y para su partido ¿no es importante estar alineados con la OIT o solamente conviene cuando se dice lo que el partido piensa y no cuando ocurre lo contrario?”, agregó.

Allí hubo nuevas interrupciones y Mieres pidió que lo dejaran hablar. “”Este señor senador dice que este proyecto de ley quitaba derecho a los trabajadores, que afectaba derecho de los trabajadores y eso no lo voy a aceptar”, afirmó.

“En todo caso, el propio gobierno anterior, el del Frente Amplio, pretendió, de acuerdo con el criterio del senador Castillo, afectar derecho de los trabajadores porque presentó de ley igual, idéntico a este, Acá, el doble discurso no vale. Creo que uno debería pensar lo mismo independientemente del lado del mostrador que le toca estar”, complementó.

Obviamente Castillo no se quedó callado y retrucó: “Nunca traté de contrabandear alguna opinión personal contra ninguno de los integrantes; no lo hice y nunca lo haré. No voy a dudar de la honestidad política ni intelectual del señor ministro ni de quienes lo acompañan, y no voy a permitir que hagan lo mismo”,

Tras nuevos dialogados, Castillo volvió a la carga: “Me pregunto si es una costumbre diaria que tienen de estar hablando por atrás”. Allí llegó el turno de la senadora nacionalista Graciela Bianchi, aludida por el comentario realizado. “Probablemente lo que no sepa el señor senador es que vivimos en un ámbito democrático, le va a ser muy difícil limitar mi libertad”, dijo.

“Determinados comentarios que hizo el senador, como que Birmania tenía las mismas observaciones (que Uruguay en la OIT), son por lo menos una ofensa a la inteligencia de los uruguayos. Si nos estamos comparando con Birmania, vamos mal”, agregó.

La sesión, que duró aproximadamente dos horas y media, transcurrió luego con la participación de las cámaras empresariales y el PIT-CNT.