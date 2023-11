Se vendieron menos campos de uso agropecuario, pero aumentó el precio

Durante el primer semestre de 2023 se realizaron 603 operaciones de compraventa de tierras, seis contratos menos de los acordados en el mismo período del año anterior.

La superficie total operada consideró 95.535 hectáreas, lo que representó una disminución del 7% de superficie respecto al primer semestre de 2022.

Esos datos integran el conjunto de informaciones reveladas en la serie “Precio de la tierra – Compraventas primer semestre 2023”, trabajo desarrollado por la Dirección de Estadísticas Agropecuarias (DIEA) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), tras el procesamiento de las operaciones de compraventa de tierras para uso agropecuario de 10 o más hectáreas en el período comprendido entre el 1° de enero y el 30 de junio.

El monto total operado en el semestre fue de US$ 375 millones, determinando un precio promedio de US$ 3.928/ha, lo que implicó un aumento del 18% tomando como referencia al primer semestre del año 2022.

Analizando las transacciones de más de 1.000 hectáreas por su potencial destino, la distribución de rubros respondería en un 49% a campos agrícola-ganadero y un 36% a ganaderos estrictos.

La comparativa muestra un aumento en el segundo trimestre del 62% en el número de operaciones, mientras que la superficie vendida se mantuvo estable rondando las 48 mil hectáreas por trimestre.

Juan Samuelle

Campo de uso agrícola.

Por departamento

El 38% de la superficie vendida (algo más de 36 mil ha) se concentró entre los departamentos de Rocha, Salto y Paysandú con precios promedios de US$ 2.980, 3.980 y 3.646/ha, respectivamente; sumando los tres hubo ventas por casi US$ 124 millones, equivalente al 33% del monto total transado en el periodo.

Los departamentos de Colonia, Soriano y San José, con suelos de mayor potencial productivo, registraron los precios medios por hectáreas más altos, alcanzando valores de US$ 9.325, 6.650 y 5.691/ha, respectivamente.

En el otro extremo, el precio medio más bajo correspondió al departamento de Artigas con US$ 2.397/ha, seguido de Cerro Largo con US$ 2.457/ha y Treinta y Tres con US$ 2.741/ha.

Por escala de superficie

Si bien el 70% de las operaciones se realizaron por superficies entre 10 y 100 hectáreas, las mismas acumularon sólo el 16% del área vendida.

En el otro extremo, las ocho operaciones mayores a 2.000 hectáreas representaron el 23% del área y el 21% del monto operado.

Teniendo en cuenta la escala de superficie, los campos que se comercializaron con un área entre 10 a 100 hectáreas fueron los que obtuvieron un precio mayor, alcanzando los US$ 4.567/ha.

Por otra parte, el valor más bajo se registró en transacciones de campos con superficies entre 501 a 1.000 hectáreas (US$ 3.368/ha), ubicándose un 14% por debajo de la media general.

Por precio de venta

Cuando la apertura de la información se analiza por precio de venta, se desprende que un 27% del área fue comercializada entre US$ 3.001 a US$ 4.000/ha, por un monto que superó los US$ 90 millones.

Por índice de productividad

El 28% del área, algo más de 26 mil hectáreas, se comercializaron en la escala de Coneat menos de 60, alcanzando un precio promedio de US$ 2.769/ha.

Juan Samuelle

Campo de uso ganadero.

Análisis retrospectivo

Desde el año 2000 se concretaron un total de 43.328 operaciones de compraventa, por más de 9,3 millones de hectáreas.

El precio medio del período es de US$ 1.814/ha, con precios que oscilan entre US$ 386/ha para el año 2002 y US$ 3.934/ha para el año 2014.

El precio medio anual aumentó de manera ininterrumpida entre los años 2003 y 2014 alcanzando el mayor valor relevado (US$ 3.934/ha).

Luego registró fluctuaciones entre los años 2015 hasta 2020, para posteriormente arrojar un crecimiento anual desde los US$ 3.295/ha a los US$ 3.928/ha actuales, siendo el segundo valor más alto de la serie histórica.

A continuación, el trabajo completo, remitido a El Observador: