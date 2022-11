Sector de Constanza Moreira lamentó la "lentitud" del Frente Amplio para procesar la denuncia al ex alcalde de La Floresta

El sector Casa Grande perteneciente al Frente Amplio y que lidera la dirigente Constanza Moreira publicó un comunicado en el que lamentó "la lentitud" del Frente Amplio para procesar y resolver las correcciones necesarias que garantizaran los derechos de la víctimas" que fueron acosadas por el ex alcalde de La Floresta, Nestor Erramouspe.

"Repudiamos enfáticamente el accionar del alcalde de La Floresta ante las denuncias de acoso laboral y de violencia basada en género, tanto de funcionarias municipales como de concejales", agregan en el comunicado en donde también aclaran que la renuncia de Errampouspe fue una "decisión sensata" para "no perjudicar la institución del Municipio, mientras siguen en curso las investigaciones".

Declaración de la Coordinación Nacional de Casa Grande de este fin de semana. pic.twitter.com/RvEmWMXxrT — Casa Grande - FA (@CasaGrande_FA) October 31, 2022

Erramouspe renunció luego de la investigación administrativa que marca que "habría actuado indebidamente" con conductas que "podrían encuadrar en una situación de acoso laboral o mobbing, y acoso por razones de género".

A esa conclusión arribó la instructora actuante Noelia De Mello tras recabar once declaraciones de los implicados, a lo que se sumó el respaldo de la Dirección de Servicios Jurídicos de la comuna, según se desprende de las 24 páginas de expediente a las que accedió El Observador.

De Mello consultó a nueve funcionarias, al secretario administrativo del municipio y al propio alcalde. La instructora actuante reparó en que "todas las denunciantes son mujeres" para vincular el acoso laboral con razones de género.

Dos de ellas relataron complicaciones en períodos en que estaban amamantando. "Me armaron una salita en su despacho para extraerme leche, pero como hay tanto trabajo me es imposible parar para hacerlo, (...) me vi obligada a hacerlo por que era muy incómodo dejar la tarea o tal vez no agendar gente en esa hora para extraerme leche. Yo trabajo sola y nadie me puede cubrir", dijo una. La otra sostuvo que Erramouspe le dijo que "lo hiciera en el baño", y que más tarde la obligaba a compensar la media hora que tenía destinada para ello.