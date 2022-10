Renunció el alcalde de La Floresta acusado de acoso laboral y de género

Renunció a su cargo el alcalde de La Floresta, Néstor Erramouspe, luego de la investigación administrativa que marca que "habría actuado indebidamente" con conductas que "podrían encuadrar en una situación de acoso laboral o mobbing, y acoso por razones de género".

A esa conclusión arribó la instructora actuante Noelia De Mello tras recabar once declaraciones de los implicados, a lo que se sumó el respaldo de la Dirección de Servicios Jurídicos de la comuna, según se desprende de las 24 páginas de expediente a las que accedió El Observador.

De Mello consultó a nueve funcionarias, al secretario administrativo del municipio y al propio alcalde. La instructora actuante reparó en que "todas las denunciantes son mujeres" para vincular el acoso laboral con razones de género.

Dos de ellas relataron complicaciones en períodos en que estaban amamantando. "Me armaron una salita en su despacho para extraerme leche, pero como hay tanto trabajo me es imposible parar para hacerlo, (...) me vi obligada a hacerlo por que era muy incómodo dejar la tarea o tal vez no agendar gente en esa hora para extraerme leche. Yo trabajo sola y nadie me puede cubrir", dijo una. La otra sostuvo que Erramouspe le dijo que "lo hiciera en el baño", y que más tarde la obligaba a compensar la media hora que tenía destinada para ello.

Una de las denunciantes contó que le tocó trabajar como encargada en atención personalizada durante octubre, cuando se concentra el público en época de exoneraciones. "Eso significa que no tenía el tiempo de ir al baño, no tenía horario para almorzar en la mayoría de los días, era un mundo de gente de manera constante, diariamente volvía llorando a casa", relató. Pese a reclamárselo al alcalde, él le decía que "como jefa tenía que poder hacerlo sola", y la amenazaba con sacarle la compensación, remarcando que "podía hacerlo".

El acalde de La Floresta fue el último citado en la investigación administrativa de la Intendencia de Canelones. El jerarca comunista atribuyó la situación al "alto estrés" de su equipo de trabajo tras asumir funciones en plena pandemia, lo que "podía llevar a una sensibilidad que hiciera que ellos entendieran que" él no se dirigiera "de la mejor manera hacia ellos".

Las irregularidades en torno a Erramouspe tomaron notoriedad pública a raíz de las denuncias hechas por el diputado blanco Alfonso Lereté, junto al edil Fabián Colombo y el concejal Vicente Amicone. El dirigente nacionalista ampliará este viernes la denuncia penal en Fiscalía referida al faltante de 38 toneladas de alimento que debieron haber ido a ollas populares, una causa que ya está en la órbita del ministerio público de Atlántida.

"Después de presentar la denuncia surgieron más elementos, desde la coordinadora CESEA que emitió comunicados públicos hasta la valoración pública, en actos políticos, de directores de la Intendencia de Canelones" sostuvo Lereté.