Sanguinetti anunció que será precandidato a la Presidencia

El expresidente Julio María Sanguinetti realiza este viernes una conferencia en su casa, en Punta Carretas, para anunciar su precandidatura a la Presidencia por el Partido Colorado. "Voy a ser candidato a Presidencia de la República", dijo, luego de repasar el recorrido del Partido Colorado en los últimos años.

Remarcó que sentía que su partido "se deshilachaba" y no contribuía al cambio que entiende que necesita el país. "Esa marea me trajo hasta aquí, estamos con ánimo y alegría, empecé como un deber de conciencia", expresó. "Hoy, les diría que es un deber muy grato y muy alegre", agregó.

Su esposa, Marta Canessa, se sumó a la conferencia en la que se mostró emocionada por el anuncio.

Hace dos semanas, el líder colorado afirmó que en marzo presentará "una fórmula" y saldrá "a luchar" en el marco de las elecciones de 2019, en un mensaje que el histórico dirigente del Partido Colorado difundió a través de su cuenta de Twitter.

"Me quería dirigir a todos los que salieron estos días con esta campaña simpática de 'Sanguinetti volvé', que a mí me llamó la atención ¿Volver a dónde? Yo nunca me fui. ¿O dónde estoy hace seis meses patrullando por todo el planeta", dijo en alusión a una campaña impulsada por militantes colorados en redes sociales para que el expresidente oficialice finalmente que correría otra vez la carrera electoral.

"Pero bueno, ya sé lo que quiere decir y eso se los vamos a responder ahora en marzo. Vamos a ver cómo acomodamos las cosas, salimos con nuestra fórmula y salimos a luchar. Les agradezco a todos, a los partidarios y a los que no son partidarios", dijo el expresidente.

Sanguinetti se había reunido el 4 de febrero con el comando de campaña del sector "Batllistas", que promueve su candidatura para avanzar en la estrategia electoral. En el encuentro, los integrantes del grupo le insistieron al expresidente para que oficialice su candidatura.