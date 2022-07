Según un informe, Rusia podría haber tenido injerencia en la caída del primer ministro Draghi

Una nota aparecida en el diario La Stampa afirma que Rusia podría haber tenido injerencia en las circunstancias que llevaron a la dimisión de Mario Draghi el pasado 14 de julio.

El diario tuvo acceso a un supuesto material de la inteligencia italiana en el que se alude a un encuentro a fines de mayo entre Antonio Capuano, asesor en asuntos internacionales del líder de la derechista Liga y Oleg Kostyukov, un alto funcionario de la embajada rusa en Italia.

Kostyukov, según La Stampa, estaría ligado al aparato de inteligencia ruso, siguiendo los pasos de su padre que es el director del principal Directorio de inteligencia militar ruso (GRU) y hombre cercano al presidente Putin.

Por su parte, Capuano, fue el fallido gestor de un intento del titular de la liga por mediar ante Moscú en negociaciones de paz con Ucrania sin el conocimiento ni la aprobación del gobierno italiano.

De acuerdo con lo consignado por La Stampa, Kostyukov habría estado interesado en saber si los ministros pertenecientes a la Liga iban a renunciar al gabinete, demostrando un posible interés ruso en desestabilizar al gobierno italiano.

En el momento en que se llevaba a cabo la reunión entre Capuano y Kostyukov, el gobierno de Draghi estaba siendo cuestionado por la Liga y el movimiento 5 estrellas (5SM) debido a su apoyo a Ucrania y el envío de armamentos, lo que explicaría el interés ruso en obstaculizar la decisión del gobierno y eventualmente forzar su caída.

Finalmente, el colapso del gobierno se produjo y tanto la Liga como el 5SM tuvieron un rol protagónico en el proceso que llevó a la dimisión de Draghi.

Tanto la Liga como el 5SM son los dos más firmes defensores de posturas pro-rusas en el Parlamento italiano, a tal punto que el propio Draghi se había expresado sobre ellas en un discurso parlamentario diciendo que “en política exterior hemos visto intentos para debilitar el apoyo del gobierno a Ucrania y nuestra oposición a los designios del presidente Putin”.

Fabrizio Cicchitto, ex presidente del comité de Relaciones Exteriores del parlamento italiano, ha dicho expresado que Salvini ha estado permanentemente al servicio de Putin y que son bien conocidos y documentados sus vínculos con el partido del presidente ruso

En declaraciones a Radio 24, el líder de la Liga dijo que lo publicado por La Stampa no tenía sentido y que él siempre había trabajado por la paz, que la postura euro-atlántica de su partido no cambiaría en el caso de acceder al gobierno y que no veía nada malo en mantener buenas relaciones con todo el mundo, incluida Rusia.

Franco Gabrielli, el titular de la inteligencia italiana, dijo que la información publicada no había salido de su departamento.