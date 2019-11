Semiabierto y con mucho ida y vuelta: así se perfila el debate obligatorio

El partido de ida lo tuvieron antes del 27 de octubre. Ahí quedaron atrás los nervios y 25 años de ausencia de debate presidencial en Uruguay. Ahora van por el partido de vuelta, con los resultados a la vista y conociendo un poco más los recursos del rival. El 13 de noviembre será el estreno del debate obligatorio en la campaña electoral uruguaya y, al igual que hace un mes y medio, los días que vienen serán de concentración y negociación para los comandos de Luis Lacalle Pou y Daniel Martínez.

Quedan seis días por delante pero los protagonistas tienen más puntos en el aire que definiciones. Desde antes de que comenzaran las negociaciones, el comando del Partido Nacional tenía definido que quería un debate abierto, aunque reconocieron que debían marcar una presentación de temas para hacerlo más ordenado. En sus cabezas, una mesa, dos sillas enfrentadas y dos vasos de agua bastaban para ofrecer un mano a mano que valiera la pena para que la ciudadanía viera y decida.

Luego del debate del 1 de octubre Lacalle Pou dijo varias veces públicamente que quería ese formato y no el del primero, donde habían temas por bloques, tiempo concreto para respetar -que tenía apenas unos pocos segundos de tolerancia- y cero ida y vuelta. En el Frente Amplio fueron receptivos posibilidad que sea un debate más "abierto" y que haya un "ida y vuelta".

La Corte Electoral, quien tiene la responsabilidad de organizar esta instancia según la ley, está en contacto desde hace algunos días con los comandos de ambos y definió que el lugar donde se lleve a cabo el debate sea en Estudio 9, según informó Subrayado y confirmó El Observador. Aún resta saber quienes serán los moderadores. Todavía no se comenzaron a manejar nombres de periodistas que puedan hacer esa tarea. La ley prevé que la Corte Electoral consulte con el gremio “más representativo” de los periodistas, APU en este caso.

En la corte hay diferentes percepciones sobre la posibilidad de "llegar" a la fecha pactada y a los costos que significará el debate. Mientras que la ministra de la Corte Electoral, Ana Lía Piñeyrúa, dijo que no llegarían al miércoles y que el organismo no tenía presupuesto para el debate, mientras que el ministro Pablo Klappenbach dijo que estaban trabajando para llegar. Fuentes de la corte señalaron a El Observador que no hay inconvenientes presupuestales: al tratarse de un capítulo más de la elección, el dinero saldrá de Rentas Generales. De hecho, la ley no dispone financiamiento especial.

Como quedó en evidencia en las negociaciones para el primer debate, para los candidatos es importante quien modera como el director de cámaras. En el debate del 1 de octubre un representante de cada partido lo miró desde el control junto al director para monitorear.

Los comandos se reunieron este martes para comenzar a definir temas y formato. En el caso del Frente Amplio, se incorporó a las discusiones Yamandú Orsi como jefe de campaña y acompañó también Fernando Amado, quien es el redactor e impulsor de la ley. También participan Santiago Brum y Soledad Acuña por comunicación y Claudio Invernizzi.

Por Lacalle Pou participan el jefe de campaña, Nicolás Martínez, Roberto Lafluf como encargado de comunicación y publicidad y Aparicio Ponce de León también por comunicación.

La ley establece que el debate sea transmitido en vivo por cadena nacional de radio y televisión y en horario central. La duración no puede ser mayor a dos horas. La norma también indica que “el debate deberá observar los principios de trato equitativo e imparcial para con los participantes, así como garantizar la efectiva exposición e intercambio de posiciones entre estos y los periodistas que puedan intervenir, según la modalidad de organización que se disponga”.