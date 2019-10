Astori vio que Talvi bajó en las encuestas y lo dejó sin debate

Cuando el ministro de Economía, Danilo Astori, invitó públicamente a debatir a Ernesto Talvi, el candidato colorado venía de semanas en la cúspide de su campaña y es probable que ninguno de los dos augurara hasta qué punto eso estaba por cambiar.

Era 30 de agosto, Talvi había frenado su campaña hacía dos días por un dolor de espalda –que lo terminaría alejando de las canchas hasta mediados de setiembre– y en el Frente Amplio ya habían cargado toda su artillería pesada para desacreditar a quien amenazaba con dar el batacazo electoral.

En los primeros días de agosto, las encuestadoras habían mostrado un ascenso importante del economista y advertían que el Partido Colorado tenía “posibilidades ciertas” de colarse en el balotaje sin pedir mucho permiso.

Para el momento en que Talvi recogió el guante y aceptó el desafío, habían pasado solo siete días desde la oferta de Astori pero su imagen ya había empezado a mostrar signos de estancamiento ante la opinión pública, con nuevas encuestas que evidenciaban una caída en su intención de voto.

El candidato colorado había meditado durante esa semana de reposo la posibilidad de debatir con el ministro de Economía, y cuando dio el sí hubo unos primeros contactos entre su comando y el equipo de Asamblea Uruguay que no avanzaron demasiado.

Entre la ambigüedad de las respuestas y la esperanza de Talvi de debatir con los presidenciables Daniel Martínez o Luis Lacalle Pou, el debate entre los economistas pareció enfriarse, hasta que el 29 de setiembre –pocos días antes de que se concretara el debate entre el frenteamplista y el nacionalista–, Talvi volvió a intimar a Astori para que aceptara el desafío. "Danilo, usted me desafió a debatir y yo acepté. Estoy esperando aún su respuesta para fijar fecha. Tenemos cadena nacional asegurada. Usted desea el debate tanto como yo. Me pregunto ¿será qué el MPP y el Partido Comunista no le dan permiso?”, escribió en su cuenta de Twitter.

Pero la mecha no terminó de encenderse. Este miércoles, tras acercamientos infructuosos, el candidato informó vía Twitter que Astori había rechazado la instancia. "Nosotros lo único que podemos hacer es lamentarlo. Hubiera sido un cotejo de ideas, un cotejo de dos proyectos de país, muy útil para los ciudadanos", escribió.

En el astorismo pesó la consideración de que Talvi había quedado “relegado” en la competencia electoral y que era mejor “no darle vida”, según contaron a El Observador dirigentes del sector del ministro. Los dirigentes consultados remarcaron que el candidato colorado viene descendiendo en las encuestas y que por eso el debate ya no era tan redituable políticamente.

Además, tanto Astori como su entorno entendieron que Talvi había elegido el debate con el ministro como una “segunda opción” y vieron como una falta de respeto la ironía del colorado sobre un supuesto impedimento por parte del MPP o el Partido Comunista.

A fines de setiembre, cuando el candidato colorado hizo esa especulación en su cuenta de Twitter, Astori respondió que esa no era “una manera respetuosa de convocar a un debate”.

“Lo veo muy ansioso, muy ansioso, muy nervioso, seguramente por el resultado de las encuestas, poniendo el acento en que estaría a nuestra disposición una gran cadena nacional, lo cual me hace pensar que más que interesado en el debate está interesado en tener una figuración pública que hoy no tiene”, manifestó entonces a Telemundo.

En TNU, por su parte, fue consultado si seguía en pie la posibilidad de debatir. "Si hay fechas en las que podamos ponernos de acuerdo, de acuerdo a nuestras campañas, veremos...”, dijo el ministro. A partir de esa ambigua declaración, Talvi pidió a su comando que procurara fijar fecha, pero no demoró en enterarse que la puerta ya estaba cerrada.