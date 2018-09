Senador dijo que ser gay es un "problema que se puede corregir"

El senador del Partido Nacional José Carlos Cardoso opinó que la homosexualidad "es un problema" porque implica que haya "relaciones con alguien del mismo sexo". Esa fue la respuesta que dio en una entrevista con el medio rochense Tiempo de Noticias cuando le preguntaron qué actitud asumiría si su hijo le contara que es gay.

"Primero que nada es mi hijo y por lo tanto yo trataría de resolver de la mejor manera, no persiguiéndolo, no hostigándolo (sic); ese no es mi estilo, no es mi forma de trabajar", narró el parlamentario que pertenece al sector de Luis Lacalle Pou.

El Senador del Partido Nacional José Carlos Cardoso considera la conducta homosexual como un "problema" que hay que solucionar. pic.twitter.com/YGC0v6W8Em — Gerardo Porley (@gerardoporley) September 5, 2018

Como el senador utilizó el verbo resolver, el periodista Diego Landache le cuestionó si entendía que ser homosexual era para él un problema que requiriera la búsqueda de una solución. Entonces Cardoso contestó que creía que sí y que se trataba de un "problema que se puede corregir", pero contra la cual los padres no deberían "hostigar" a sus hijos, sino "en todo caso conversar con ellos".

Este mediodía, Cardoso fue consultado por El Observador y respondió: "No voy a hablar más del tema". Minutos después, el senador publicó dos tuits para enmendar lo que entendía que habían sido "malas interpretaciones" de lo expresado en la entrevista con el medio rochense.

"Cabe decir que respeto y defiendo todas las libertades individuales y he votado en consecuencia –escribió–. Por problema refiero a la discriminación que sufren quienes asumen libremente su identidad. Quien lo vive en su carne sabe que es así", escribió.

Tanto votamos a favor del matrimonio igualitario que fuimos mas allá:

Propusimos hace mucho que parejas homosexuales puedan adoptar.

"Los niños con quien los ame."

Ya que al dia de hoy subsiste lo que si es un problema, que son los niños en situación de calle. — José Carlos Cardoso (@SenJoseCarlos) September 6, 2018

Y a continuación, agregó que su línea política ha ido en contra de la intolerancia con la diversidad sexual: "Tanto votamos a favor del matrimonio igualitario que fuimos mas allá: propusimos hace mucho que parejas homosexuales puedan adoptar. 'Los niños con quien los ame'. Ya que al día de hoy subsiste lo que sí es un problema, que son los niños en situación de calle", sostuvo.

En su definición inicial sobre el asunto, Cardoso había dicho que su propósito con los homosexuales era "entenderlos". "Ese es nuestro objetivo; no es perseguirlos, ni aislarlos ni irradiarlos de la sociedad. Por ese camino no voy, no iría nunca", afirmó.