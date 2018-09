La payada en el acto de Sendic: sus errores y cómo lo “crucificaron”

Raúl Sendic se encuentra desde este domingo en la ciudad Salto encabezando actos políticos y acercándose a la militancia de su sector, la Lista 711 del Frente Amplio. La cuenta de Twitter de su agrupación publicó algunas de las frases que profirió en el comité de base del grupo Compromiso Frenteamplista entre el domingo y el lunes, como por ejemplo: “Los cambios no se logran con los quietos, se logran con los inquietos”; “estamos muy conformes con los avances en varias áreas que ha logrado el Frente Amplio desde que llegó al gobierno”, y “según las encuestas, la oposición gana siempre las elecciones menos el día de las elecciones. Ese día las gana el Frente Amplio”.

.@RaulSendic_uy en Salto

"Según las encuestas, la oposición gana siempre las elecciones menos el día de las elecciones. Ese día las gana el Frente Amplio. Escucho las encuestas pero trabajo para que la realidad sea otra y no los datos que arrojan las mismas pues no son fiables" pic.twitter.com/0CgsOPI4ns — La 711 / FA (@Lista711_FA) September 9, 2018

Pero la nota la dio un video que fue subido en Instagram, en que aparece un fragmento de una payada tocada por el cantor Robinsón de Souza –según se lo presenta abajo del post–, en la que canta versos mientras Sendic lo escucha a su lado. El homenajeado aparece en un segundo plano, sentado en una silla de plástico, serio, tenso y con sus manos juntas, jugando con sus pulgares. Al fondo aparece colgada una bandera del Frente Amplo.

Algunos de los versos de De Souza son sugerentes con respecto a los hechos que atravesó Sendic en la política.

Errar muchos han errado / porque es ley no superada… A Cristo lo condenaron, sin escucharlo si quiera / una corona espinela sobre su frente fijaron / al madero lo clavaron y lo lancearon también.

Sendic renunció a la vicepresidencia el 9 de setiembre de 2017, un sábado en que el Plenario del Frente Amplio se encontraba reunido para expedirse sobre el fallo que había publicado un día antes su Tribunal de Conducta Política (TCP). Ese órgano había analizado los gastos en que había incurrido Sendic con las tarjetas corporativas de Ancap –entre 2005 y 2008 siendo director, y entre 2010 y 2013, como presidente–, aproximadamente $ 550 mil y US$ 38 mil, sin rendición de cuentas: solo había devuelto US$ 130. Por ese acto y por no saber explicar los motivos, la Justicia lo procesó sin prisión el 29 de mayo de este año por reiterados delitos de peculado en reiteración real.

Lea también: Pin y verde: los gastos de poca monta que hicieron caer a Sendic

El TCP concluyó, entre otras consideraciones, que “la actuación del cro. Sendic en estos hechos compromete su responsabilidad ética y política, con incumplimiento reiterado de normas de control”.

En su pedido de procesamiento, el fiscal de la causa, Luis Pacheco, consideró que “si bien el indagado ha afirmado que tales compras obedecieron a motivos funcionales, ello no se desprende de las características y naturaleza de los gastos analizados, ni se encuentran debidamente justificados, y en la mayoría de los casos él mismo no recuerda a qué concepto responden”.

Sendic también fue procesado por abuso de funciones por su papel en el negocio de pago de la deuda que tenía el ente estatal con la petrolera Pdvsa.