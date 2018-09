El Frente Amplio sigue enredado en el caso Sendic y hace cálculos electorales

A días de cumplirse un año del Plenario Nacional del Frente Amplio en el que Raúl Sendic renunció a la vicepresidencia de la República, la coalición de izquierdas continúa en el embrollo generado por el informe del Tribunal de Conducta Política (TCP) de la fuerza política que cuestionó el "proceder inaceptable en la utilización de los dineros públicos" del líder de la Lista 711 y consideró que incurrió en una falta al no presentar los comprobantes de los gastos que efectuó por medio de las tarjetas corporativas de ANCAP.

Mientras en el Frente Amplio asumen que la fuerza política no tiene facultades para inhabilitar la candidatura de Sendic al Senado, los grupos del oficialismo se dividen entre quienes promueven el análisis del informe ético del dirigente antes de que se presente como candidato por la Lista 711 y aquellos que buscan dilatar el tema.

Los reglamentos del Frente Amplio determinan que los distintos informes del TCP deban ser analizados y votados en un Plenario Nacional, donde eventualmente pueden resolverse sanciones, pero tanto el caso de Sendic como el de otros pendientes siguen sin dirimirse.

El presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, volvió a transmitir en las últimas semanas su voluntad de convocar al órgano partidario para tratar el fallo Sendic y otros pendientes, pero de momento no tuvo una respuesta favorable del MPP, los comunistas y la Lista 711, dijeron allegados al dirigente. Junto al de Sendic quedan otros 13 casos pendientes de resolución.

El telón de fondo que algunos empiezan a mirar con más seriedad no es menor: cuanto más se estire la resolución, más se acerca la elección. Por eso, en la interna empiezan a ganar espacio los cálculos electorales sobre las apariciones de Sendic en la campaña. Sobre todo, aquellas apariciones que sea en compañía de candidatos con aspiraciones más importantes.

En los hechos una eventual sanción del Plenario Nacional del Frente Amplio a Sendic no tendría consecuencias electorales que lo puedan inhabilitar como candidato pero políticamente sí sumarían un hecho más en su contra, y llevaría agua al molino de los detractores del dirigente en la interna oficialista.

Además de las consideraciones del tribunal ético, Sendic fue procesado sin prisión en mayo de 2018 por la jueza del Crimen Organizado, Beatriz Larrieu, por delitos de peculado (malversación de fondos públicos) en reiteración real, al tiempo que también le imputó dos delitos de abuso de funciones.

Un poco más de tiempo

El fallo del TCP sobre Sendic iba a ser analizado en el Plenario Nacional del 9 de setiembre de 2017 pero ese día el exvicepresidente intervino en la reunión para comunicar que renunciaba a su cargo. Luego de eso se dio por finalizado el encuentro y el fallo quedó sin analizar. Antes de la reunión se habían negociado distintos tipos de sanciones, que iban desde una improbable expulsión del dirigente hasta su suspensión.

Para que el Plenario Nacional resuelva una sanción se requiere una mayoría especial de cuatro quintos de los integrantes del Plenario, es decir de 140 de los 175 integrantes. Convocar ese quórum y que además se resuelva un fallo en contra de Sendic es en los hechos complicado en base a la correlación de fuerzas del órgano interno que es dominado por las bases, el MPP y los comunistas.

Según informó en julio el diario El País, Miranda pretendía convocar el Plenario a mediados de agosto pero no tuvo consenso interno para lograrlo. En tanto, ahora el presidente del FA vuelve a la carga para lograrlo.

El presidente del Frente Amplio trabaja por estos días en definir al nuevo secretario político de la coalición de izquierds tras la salida de Gonzalo Reboledo que, según informó el semanario Búsqueda, dejó ese cargo para hacer campaña por la ministra de Industria, Carolina Cosse. La idea de Miranda es que su nueva mano derecha se encargue de zurcir distintos asuntos de la interna para que él pueda meterse de lleno en la campaña electoral.

En el plano político Miranda ve con preocupación la cercanía de los tiempos electorales sin una resolución del tema, aunque asume que de todos modos el exvicepresidente será candidato al Senado por la Lista 711. En el Frente Amplio también consideran como probable que Sendic consiga los votos necesarios para que su sector tenga al menos un diputado. Para conseguir un diputado por el departamento de Montevideo se necesitan en el entorno de 30 mil votos.

Al ser consultado este sábado en conferencia de prensa, Miranda dijo que el Frente Amplio no puede inhabilitar a Sendic a ser candidato. En tanto, afirmó que todavía no hay fecha para un Plenario que analice el fallo del TCP y debata eventuales sanciones.

"El Frente Amplio como coalición puede regular lo que son sus candidatos comunes pero entiendo yo que no tiene competencia para establecer dentro de cada sector quienes pueden participar y quiénes no. Siendo adherentes, el Frente Amplio como coalición no puede indicarle a la lista quienes pueden integrarla y en qué orden la integran", dijo Miranda.