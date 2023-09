Sergio Puglia: "Se construyó la idea de que los salvadores, educadores y los que tienen sensibilidad social son solo de izquierda, y eso es mentira"

Sergio Puglia se incorporó oficialmente a la Comisión de Cultura del Partido Nacional el pasado 23 de octubre. El cocinero, comunicador y conductor televisivo pasó entonces a formar parte de la estructura de una fuerza política en la que milita desde los 16 años para "trabajar por la cultura no con una política cultural nacionalista, sino una política cultural amplia, diversa y pluralista".

La nueva comisión está conformada además por Laura Prego, Eduardo Lena, Ricardo Fernández Más, Beatriz Ríos, Gonzalo Gómez, y César Cordero.

En una entrevista con El Observador, Puglia se refirió a su llegada a la comisión y su discurso durante la noche del lanzamiento cuando dijo que “no hay que escuchar pasivamente de que la cultura es la izquierda o no es cultura” e hizo una autocrítica de los paridos tradicionales que "han mirado para el costado, se han dedicado a otras cosas y dejaron que ese relato se construyera, permeara y se filtrara".

En la presentación de la comisión, decías que “no hay que escuchar pasivamente de que la cultura es la izquierda o no es cultura”

En los últimos tiempos nosotros, estoy hablando de los partidos históricos, hemos escuchado pasiva y claramente que la cultura es de izquierda o no es cultura. Como cuando se reunieron hace poco las mujeres en el Platense y dijeron que el feminismo es de izquierda o no es feminismo. Ese tipo de frases me parecen terribles. Primero porque se arrogan para sí mismos un manejo cultural, un principio y un fin, una fundamentación, un sostenimiento, todo un montón de cosas, cuando en definitiva es de todos. El Poder Ejecutivo, aunque el administrador haya sido elegido por la gente y varíe de administrador, y el acento en la inversión pública sea diferente de acuerdo a la filosofía gobernante, no quiere decir que los dineros que utilicen la izquierda, la derecha o el centro no sean de todos. La educación es política y la cultura es política, la plata para sostenerla cuando viene del poder ejecutivo es de todos y se sigue construyendo entre todos.

¿Por qué creés que se llega a esta idea de que la cultura es de izquierda?

Primero hay un relato, hay una construcción de parte de los partidos filosóficamente de izquierda que se arroga el derecho a ser los constructores, que ellos son los que tienen la posibilidad, la sensibilidad y la llegada a la gente. Ese relato no es de ahora. Los partidos históricos han mirado para el costado, se han dedicado a otras cosas y dejaron que ese relato se construyera, permeara y se filtrara con un montón de acciones. Esa permeabilización en el discurso va haciendo tambalear las identidades. Se fue construyendo la idea de que los salvadores, los educadores, los que tienen sensibilidad social, son nada más que la gente izquierda. Y eso es mentira.

Volviendo al discurso de la presentación de la Comisión, decías que “la cultura nunca debe transformarse (...) en un instrumento para generar obediencia política” ¿Creés que la cultura uruguaya se está transformando en un instrumento para generar obediencia política?

No en este momento. Ahí viene la discusión en Polémica en el Bar cuando fui por primera vez, cuando salió el tema de la transparencia con respecto a los dineros públicos. Si vos utilizás los dineros públicos, que son los dineros de todos, para favorecer solamente a un sector de artistas, premiar a través de los fondos concursables o fomentar solamente un sector de la cultura, ahí la estás transformando en un camino para que sea obediencia. Cuando yo dije “si querés transparentar un montón de cosas, transparentemos dónde fueron los dineros públicos del Ministerio de Cultura durante los años del gobierno frenteamplista”, no estaba atacando, estaba diciendo una realidad. Si agarro la lista de todos los artistas y los premios, ¿a quién favoreció? Si miro los premios de la Intendencia de Montevideo, los reconocimientos como ciudadanos ilustres y miro a quienes premian, ¿se transformó en un premio a la militancia? Porque el día que patearon el tablero y premiaron a Mercedes Vigil, los intelectuales de izquierda salieron a decir que no podían premiarla y que era una cosa terrible. ¿Por qué asusta tanto lo que dije si esas son las realidades? Estaba diciendo algo que la gente no quiere escuchar o estaba diciendo algo que consideran otros que no se debe decir. No estaba diciendo nada del otro mundo. ¿De dónde salieron los dineros para los festivales y las cosas que se hicieron y que se siguen haciendo en las intendencias del interior, que no todas son frenteamplistas, que indudablemente favorecen a un sector de probada militancia? No estoy hablando solo de los otros, también puedo hacer el acto de criticarme a mí mismo.