Shakira estrenó nuevo tema: la curiosa dedicatoria a una empleada despedida por Piqué

Desde su divorcio de Gerard Piqué, cada nueva canción de Shakira se ha convertido - todavía más que antes - en un evento, y cada letra se repasa con un ojo clínico para encontrar nuevos dardos enviados hacia el exfutbolista español, algo que la cantante se ha dedicado de incorporar en algunos de sus hits recientes como su sesión con el productor argentino Bizarrap, o en Monotonía.

Ahora lo hizo de nuevo con su flamante tema, El jefe, una canción firmada junto al grupo mexicano Fuerza Regida, y que a nivel sonoro tiene inspiración en los ritmos tradicionales de ese país. Si bien la mención no es directa ni tan explícita como en otras de sus obras recientes, el tema y su videoclip incluyen una dedicatoria que está vinculada a la vida en común entre Shakira y Piqué y a una actitud de este último con una empleada de la familia.

"Lili Melgar, para ti esta canción, que no te pagaron la indemnización", canta Shakira en un momento, mientras en el video se muestra a una mujer que mira a cámara, de manera desafiante. La mujer en cuestión es la propia Lili Melgar, niñera de Sasha y Milan, los hijos de la colombiana y Piqué. La mujer de origen boliviano, fue quien estuvo a cargo de los dos niños durante años, hasta que fue despedida por Piqué.

Según contó en la red social X/Twitter la hija de Melgar, la mujer fue echada por el exjugador por ser quien develó a Shakira sus sospechas de que el deportista tenía un amorío por fuera del matrimonio, sin pagarle indemnización y bajo distintas amenazas de tomar acciones legales para evitar que revelara lo ocurrido.

Shakira mantuvo los servicios de la niñera, que sigue trabajando para ella, ahora en su nueva residencia en Miami, y decidió incluir este homenaje y también crítica a su exesposo en esta nueva obra.

A pesar de todo, ella sigue trabajando con SHAKIRA.

TE AMO MAMÁ 🫶🏼 #lilimelgar #boliviana 🇧🇴❤️‍🔥 pic.twitter.com/kUQHbwY6gZ — Dariana Melgar (@darianamelgar14) September 21, 2023

La letra completa de El Jefe:

Siete y treinta ha sonado la alarma

Yo con ganas de estar en la cama

Pero no se puede

Llevo a los niños a las nueve

El mismo café, la misma cocina

Lo mismo de siempre, la misma rutina

Otro día de mierda

Otro día en la oficina

Tengo un jefe de mierda que no me paga bien

Yo llego caminando y él en Mercedes Benz

Me tiene de recluta

El muy hijo de puta, sí

Estás soñando con irte del barrio

Tienes todo pa' ser millonario

Gustos caros, la mentalidad

Solo te falta el salario

Se acumulan las facturas, ser pobre es una basura

Mamá siempre me decía que estudiar todo asegura

Estudié y nada pasó, maldita vida tan dura

Trabajo más que un cabrón, pero follo menos que un cura

Qué ironía, qué locura, esto sí es una tortura

Te matas de sol a sol y no tienes ni una escritura

Dicen por ahí que no hay mal que más de cien años dura

Pero ahí sigue mi exsuegro que no pisa sepultura

Tengo un jefe de mierda que no me paga bien

Yo llego caminando y él en Mercedes Benz

Me tiene de recluta (Te tienen de recluta)

El muy hijo de puta (El muy hijo de puta)

Estás soñando con irte del barrio

Tienes todo pa' ser millonario

Gustos caros, la mentalidad

Solo te falta el salario

Tienes un jefe de mierda que no te paga bien

Tú llegas caminando y él en Mercedes Benz

Te tiene de recluta

El muy hijo de puta

'Toy soñando con irme del barrio

Tengo todo pa' ser millonario

Gustos caros, la mentalidad

Solo me falta el salario

Lili Melgar

Para ti esta canción, que no te pagaron la indemnización

Otro pedo, como siempre, a la ve

Estás soñando con irte del barrio

Tienes todo pa' ser millonario

Gustos caros, la mentalidad

Solo me falta el salario