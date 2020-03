Shows, recorridas, libros y películas para disfrutar en casa este fin de semana

Música

Fito Páez virtual

Para que la música nunca se detenga, el músico argentino Fito Páez ofrecerá este viernes 20 de marzo, desde la hora 21.30, un show virtual titulado En casa, donde además de sus éxitos más recordados, presentará las canciones de su último trabajo discográfico: La conquista del espacio. Los fanáticos del artista que marcó a varias generaciones podrán seguir en directo el concierto a través de sus cuentas de redes y luego en Youtube.

La mujer pájaro

Horas antes de estrenar el nuevo video de Violenta Ansiedad, la banda uruguaya La mujer pájaro realizará el próximo martes 24 de marzo, a la hora 21, un Ig Live, contando los entretelones de este nuevo trabajo. Además, el grupo anunció que tocará canciones junto a otros músicos que los acompañarán desde sus casas, para hacer un poco más llevadera la cuarentena sanitaria. Se podrá disfrutar a través de sus cuentas en redes.

Festival Uruguay en Casa vía Instagram

Con motivo de la llegada del coronavirus a Uruguay, varios artistas nacionales se autoconvocaron para hacer un festival online a través de la red Instagram, este sábado 21 de marzo. La propuesta consiste en que cada uno de los convocados realice su propio show virtual en casa y lo transmita en vivo a través de la red. El objetivo es generar mayor conciencia y responsabilidad en la sociedad uruguaya y tratar de dar ánimo, alegría y unión, en un momento en el que tanto se necesita entender la importancia del aislamiento social voluntario. El Gaucho Influencer (@gauchoinfluencer) presentará a cada artista. Grilla: 18.30 horas, Martín Piña (@martinpinaoficial); 19, Anita Valiente (@anitavalienteoficial); 19.30, Horacio Arbiza (@horacioarbiza); 20, José Damiani (@josédamiani_); 20.30, Mariela Barboza (@marielabarbozaoficial); 21, Ñandubay (@ñandubay_) y a las 21.30, Catherine Vergnes (@cathevergnes). Hashtag: #uruguayencasa.

Arte

Todo el MAPI a un click

Para todos aquellos que deben permanecer en casa y buscan cómo entretenerse de manera constructiva, el Museo de Arte Precolombino e Indígena (MAPI), ofrece de manera gratuita un recorrido virtual en alta definición por su variada colección de piezas. Los visitantes, a través de su computadora, podrán ver instrumentos arqueológicos, etnográficos y musicales de diferentes culturas. Se puede visitar entrando a www.mapi.uy y luego seleccionando Google Art Project.

Una recorrida desde casa por el Museo Figari

Aunque no es lo mismo que una visita presencial, ante el cierre al público de su sede, el Museo Figari proporciona dos opciones de visitas guiadas virtuales a su acervo. Ambos recorridos corresponden a dos exhibiciones distintas: una del 2012, cuando el primer piso aún no estaba habilitado, y otra de 2017, cuando en el primer piso se llevaba a cabo una muestra temporaria del artista Gerardo Mantero. Las dos enseñan obras de Pedro Figari en planta baja, que se están exhibiendo en la actualidad -aunque en otro orden- y su visita resulta muy amena. Este sistema de recorrida virtual por las salas del Museo Figari es gracias al sitio Uruguay360 y la empresa Periférika. Se ve ingresando al sitio www.museofigari.gub.uy.

Cine

Alelí

Película uruguaya dirigida por Leticia Jorge, con Néstor Guzzini y Cristina Morán. Luego de la muerte del padre de los Mazzotti, la venta de la casa es inminente. Todos los miembros de la familia parecen estar de acuerdo, pero Ernesto se resiste. A raíz de un retraso en la venta del inmueble, la familia se embarca en un fin de semana de ira desenfrenada. Disponible para ver en casa en www.mowies.com.

Literatura

Biblioteca País del Plan Ceibal para pasar la cuarentena

De todo tipo y para todos los gustos, esa es la propuesta de la Biblioteca País del Plan Ceibal, una herramienta que en estos días de encierro aparece como una excelente alternativa para entretener y educar a los más chicos de la familia, pero también a los grandes. Literatura nacional, narrativa contemporánea, clásicos de todas la épocas, novelas infantiles y juveniles, textos de estudio y libros para leerle a los más chiquitos, están disponibles a un click de distancia. La biblioteca cuenta con más de 6 mil contenidos digitales para descargar o leer en línea, a través de varios dispositivos. Para acceder a todo esto, es necesario estar registrado como usuario. Acceso a través de bibliotecadigital.ceibal.edu.uy.

Ópera

Ópera desde el MET vía streaming con acceso gratuito

No solo Uruguay sufre con la llegada del coronavirus, también otros países como Estados Unidos han suspendido espectáculos culturales como medida preventiva y por eso The Metropolitan Opera House (MET), está ofreciendo acceso libre a su plataforma en línea. El programa de streaming se llama The Nightly Met Opera Streams. La compañía recomienda que los usuarios no se enfoquen solo en una plataforma, sino que usen otras opciones como apps on demand de Apple, Amazon, Roku, o Smart TV’s de Samsung, para ver la transmisión correctamente. Para ello se debe buscar en las apps on demand: “Met Opera”. Lo más próximo: 21 de marzo: Lucia di Lammermoor, de Donizetti; 22, Eugene Onegin, de Chaikovski.