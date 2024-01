Simeone: "Jugar contra el Madrid nos entusiasma, nos emociona y genera expectativa"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha asegurado que enfrentarse al Real Madrid este miércoles en las semifinales de la Supercopa de España siempre les "ilusiona" y les genera "expectativas", y ve como "una posibilidad" que algunos jugadores puedan "ser seducidos" por el mercado árabe.

"LaLiga es diferente, es una competición más larga, esta es más corta. Afrontamos todo partido a partido, como siempre, sabiendo que vamos a enfrentarnos a un grandísimo rival. Eso nos ilusiona, nos entusiasma, y genera expectativas", declaró en la rueda de prensa previa al partido.

Además, no cree que se repita el guion del encuentro liguero de esta temporada, cuando los rojiblancos endosaron a los de Carlo Ancelotti su hasta ahora única derrota del curso (3-1). "En aquel partido hubo futbolistas del Madrid que no pudieron participar y que seguramente mañana estarán y elevarán su estructura como equipo. Siempre crecerá su nivel de juego. No pensamos en ese partido porque fue hace tres meses, en otro momento, con otros futbolistas que seguramente no vayan a jugar mañana", manifestó.

En otro orden de cosas, el técnico argentino no quiso valorar el desigual reparto de ingresos de la Supercopa entre Real Madrid, FC Barcelona, Osasuna y los colchoneros. "Tu pregunta-respuesta es buena, seguramente será mejor que la respondan Miguel Ángel -Gil Marín- y Enrique -Cerezo-. Yo me tengo que centrar en el juego, en lo que tenemos que dar día a día. A nadie le van a importar mañana estos números, le va a importar si ganas o pierdes. Me centro en lo que me toca y en hacerlo bien", subrayó.

Por otra parte, el 'Cholo' confía en que ninguno de sus jugadores se sienta atraído por Arabia y abandone el equipo rojiblanco. "En principio no, pero siempre está abierta la posibilidad. Tenemos futbolistas importantes, que pueden ser seducidos por todo lo que se está creando en torno al campeonato en Arabia. En su debido momento veremos lo que sucede, que esperemos que sea lo mejor para el club, para el equipo y para los futbolistas", expresó.

Por último, habló del estado de forma de su compatriota Rodrigo de Paul, que le acompañó en la rueda de prensa. "Rodrigo es un jugador extraordinario, tiene una visión de juego como pocos. Tiene una jerarquía y personalidad que le posicionan en un lugar especial. Todo esto lo tiene que mostrar con hechos. Está creciendo, está teniendo más peso. Necesitamos más de él, le vamos a exigir más. Necesitamos este De Paul, porque es el De Paul que fuimos a buscar a Udinese", concluyó.

EuropaPress