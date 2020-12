Senado aprobó proyecto de Presupuesto pero gobierno no acordó con COFE por salarios

La Cámara de Senadores aprobó sobre las 21.15 de este miércoles el proyecto de Ley de Presupuesto, que ahora volverá a Diputados para considerar las modificaciones realizadas en la cámara alta.

Dentro de la discusión mantenida este miércoles, el Senado votó sobre el final de la sesión el artículo 4 del proyecto de Presupuesto sin cambios respecto a lo que se había votado en comisión y de esta forma confirma que no habrá acuerdo entre el gobierno y los funcionarios públicos sobre el tema salarial.

El senador blanco Jorge Gandini, que intentó en varias oportunidades y con diferentes fórmulas tratar de acercar al Ministerio de Economía y la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), reconoció que no se logró un acuerdo pero dijo que el artículo es un “marco” para la negociación.

“Obviamente que los funcionarios van a tener una pérdida de ingreso real porque en 2021 no reciben aumento. Pero en 2024 van a estar en el mismo lugar”, dijo en el plenario. En la comisión de Hacienda integrada con Presupuesto del Senado la coalición votó el artículo con el anuncio que tendría cambios con la esperanza de lograr un acuerdo con COFE. Esos cambios nunca llegaron.

Si bien en el correr de este miércoles los legisladores oficialistas guardaban alguna esperanza de llegar a un acuerdo, las reuniones del martes dejaban poco margen. Esas esperanzas se esfumaron y sobre las 20:30 horas el artículo fue votado en el Senado.

El artículo establece una pérdida de salario real para 2021 que, según dice el texto, se recupera antes de enero de 2024. Eso está escrito en el proyecto de ley de Presupuesto. El problema era saber cómo se recupera y en qué fechas.

En el equipo económico aseguran que la incertidumbre sobre la marcha de la economía es tal y por eso no quisieron establecer un cronograma exacto para el pago de ese salario que perderán los funcionarios en 2021, según explicaron fuentes parlamentarias. Pero, por otro lado, sin ese cronograma los trabajadores no firman el convenio colectivo, además de que entienden que existe una pérdida de salario real porque no se recupera todo lo perdido.

Camilo dos Santos

Los senadores avanzaron rápidamente en la votación del Presupuesto para tratar de terminar lo antes posible por el avance del coronavirus. En el Parlamento se detectaron dos casos y los legisladores, tanto de la oposición como del oficialismo, buscan terminar la votación.

“Tendrán que dialogar con el Poder Ejecutivo y buscar ese acuerdo. Ese acuerdo que enmarca este artículo y que creo que manifiesta cuál es la intención del Legislativo”, había dicho Gandini en referencia a la negociación del convenio salarial. Sin embargo, el legislador pretendía llegar a ese acuerdo en la discusión presupuestal pero no lo logró.

Las últimas conversaciones de COFE con el Ejecutivo fueron infructuosas y en en el sindicato ya habían adelantado que no habrá acuerdo tampoco en el convenio colectivo. El Presupuesto, además, debía establecer de dónde salían los recursos exactamente. “Excepto que intervenga el presidente no va a haber acuerdo”, dijo a El Observador el presidente de COFE Martín Pereira.

El Frente Amplio se desmarcó de la posición oficialista y cuestionó la política salarial del gobierno para los funcionarios públicos.

“Que quede bien claro que tal como lo reconoció el ministro de Trabajo en comisión (Pablo Mieres) acá va a haber pérdida salarial. Aun en el caso que se recupere el nivel del salario en 2024 el propio ministro reconoció que la pérdida de capacidad de consumo de los trabajadores en 2022, 2023 no se recupera más”, dijo el senador de la oposición Mario Bergara.

El también senador opositor, Eduardo Brenta, aseguró que se estaba ante un “parte aguas” porque con este Presupuesto "se terminan 15 años de crecimiento del salario real de los trabajadores públicos". “Es un hecho histórico”, dijo en el plenario.

Además, también señalaron que con este Presupuesto el gobierno también incumple la promesa de no tocar el salario real de funcionarios públicos. “Dijeron que podían recortar US$ 900 millones sin tocar salarios y pensiones. Y no cumplieron”, dijo el senador Oscar Andrade (Partido Comunista).

También destacó que los funcionarios públicos aceptaron “perder todo el año” y el gobierno proyecta “crecer 12%” en el quinquenio pero no recuperan el salario. “Asegurame la recuperación”, dijo Andrade.

De esta forma, la paz sindical por tema salarial que estuvo cerca de ser acordada queda por el camino y la relación del gobierno con el Ejecutivo tendrá otro obstáculo durante este período.