Sinae se prepara "para lo peor" por ciclón subtropical: no hay clases en Maldonado y Rocha

El pronóstico de un ciclón subtropical entre la noche de este lunes y la mañana de este martes puso en alerta al Sistema Nacional de Emergencia (Sinae), que se preparó “para lo peor” y llamó a la población a extremar las precauciones.

Por su parte, la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) resolvió que este martes no habrá clases en los departamentos de Maldonado y Rocha.

"La resolución fue adoptada en base a las recomendaciones del Sistema Nacional de Emergencia (SINAE) y a los informes brindados por el Inumet que anuncian que la situación más adversa, en cuanto a las predicciones climatológicas, se producirá en los departamentos mencionados", señaló el organismo a través de un comunicado.

Los pronósticos de este lunes establecían que el fenómeno meteorólogico afectaría el sur, centro, este y noreste del país este martes, con rachas de viento que oscilarán entre los 80 y los 100 kilómetros por hora, y ráfagas de hasta 130 km/h, según informó el jefe de pronóstico del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), Néstor Santayana.

"Nos estamos preparando para lo peor, que puede ser una alerta roja", dijo en tanto el director del Sinae, Sergio Rico, a Subrayado.

Las autoridades informaron que a partir de las 3 de la madrugada de este martes se emitiría una alerta naranja para el sur y el este del país. A partir de 6:30 de la mañana esa alerta se extendería a todo el territorio.

En el caso de la costa de Maldonado y Rocha se puede llegar a generar una alerta roja en el correr de la jornada, debido a que son los departamentos que pueden llegar a sufrir los peores vientos.

La normativa del Codicen estipula que ante la alerta roja se suspenden las clases presenciales. En caso de alerta amarilla o naranja, "las actividades educativas continuarán desarrollándose, pero los subsistemas educativos no controlarán asistencia, quedando a criterio de los padres o responsables la concurrencia de los alumnos a los centros educativos".

Recomendación del Sinae

La recomendación del Sinae fue "que las personas no salgan de la casa si no tienen por qué salir". "Es probable que caigan árboles, columnas de luz, tendidos de cables. No ir a tratar de arreglarlo, sino esperar a que llegue personal especializado y comunicarse con la intendencia o el servicio 911", afirmó Rico.

De acuerdo a los pronósticos, el ciclón subtropical sucederá al ciclón extratropical que ya afectaba al territorio nacional este lunes, con vientos de entre 60 y 90 kilómetros por hora. Es un tipo de ciclón poco frecuente, que solo se registró una vez en los últimos 15 años en Uruguay, en junio de 2021. En esa ocasión el ciclón se alejaba de la costa hacia Brasil, detalló Santayana.

El jefe de pronóstico advirtió sobre la posible caída de árboles y tendido eléctrico. Además, llamó a que la población no se acerque a las zonas costeras.

Desde el Instituto prevén al menos 48 horas más de vientos fuertes y persistentes, que comenzaron este lunes 16 de mayo. Este domingo Inumet publicó un comunicado en el que advirtió sobre "vientos muy fuertes, lluvias intensas y descenso de temperatura" hasta el miércoles 18 del presente mes.

Para esa fecha se espere que comiencen a mejorar las condiciones meteorológicas "al alejarse el ciclón de nuestras costas", indicó la organización.

La situación trae consigo un descenso de las temperaturas, debido a que estos vientos repercuten en la generación de sensaciones térmicas "muy bajas", dijo Santayana. Por esto, desde Inumet ya se han comunicado con autoridades del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) para el cuidado de personas en situación de calle y a la intemperie.