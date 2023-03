Se levantó el corte en el puerto de Montevideo y se normalizó el tránsito en la zona

El Sindicato Único de Transporte de Cargas Ramas y Afines (Sutcra) cortó el acceso al puerto de Montevideo esta mañana, como manifestación en contra del proyecto de reforma de seguridad social del gobierno. Este viernes vencía el límite para votar el proyecto en la comisión de la Cámara de Diputados, pero ante la falta de apoyo de Cabildo Abierto, el oficialismo acordó una prórroga hasta después de semana de turismo.

Sin embargo, a las horas se levantó el corte, después de que fuera la policía y el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Santiago González.

"A través de la Ley de Urgente Consideración (LUC) el Poder Ejecutivo lo que quiere es que las personas que quieran manifestarse y protestar lo puedan hacer en paz, pero que todas las personas que quieren trabajar lo puedan hacer. Se cortó el ingreso al puerto; cientos de trabajadores, transportistas de carga, entraban para descargar o cargar", explicó el jerarca.

"Lo que se hizo es la inmitación por parte del Ministerio del Interior y después el desalojo que se hizo en diálogo y que no hubo ningún tipo de enfrentamiento", aseguró González al mediodía de este lunes, en diálogo con Telemundo.

La cuenta de Twitter de la comuna, Montevideo Tránsito, comunicó a las 8:39 que el tránsito estaba "enlentecido hacia el centro en Rambla y San Fructuoso". A las 10:54 informó que "continúa el tránsito enlentecido hacia el Centro, por manifestación en el ingreso al Puerto de Montevideo".

"No es una Reforma pensada socialmente sino que nace y se proyecta como una reforma para que el BPS recaude más dinero a costa de un mayor aporte de los trabajadores ya sea con más años o con pérdida de derechos sociales que el estado transforma en números para su cálculo", afirma el comunicado de Sutcra.

"Los trabajadores y las trabajadoras del Transporte nos oponemos a esta injusta Reforma con argumentos y con ideas de solucionar el déficit", sostiene el sindicato.

Para el Sutcra, "no pasa por hacer magia, simplemente pasa por controlar, fiscalizar y cobrar la evasión de más de 128 millones de dólares anuales que la mayoría de las Empresas del Transporte de Carga le roban al Estado y a toda la sociedad uruguaya evitando los obligatorios aportes al BPS y a la DGI".

"Y si con esto no alcanza no hay problema ya que esta cifra la brindó el MTOP (Ministerio de Transporte y Obras Públicas) por un cálculo elaborado por el BID a pedido del gobierno pero todos sabemos bien que la cifra real de la evasión triplica los 128 millones y eso no sólo lo podemos demostrar sino que además si se instala un Sistema Integral de Control automáticamente la recaudación anual por la evasión llegaría al entorno de los 450 millones de dólares anuales", continúa.

Por otro lado, respecto al aumento de la edad de retiro a 65 años que plantea el proyecto, el sindicato señala que "hoy en día para los trabajadores del volante se dificulta mucho llegar a los 60 años físicamente bien debido a las largas jornadas sin control de las horas de trabajo, debido al estrés ocasionado por el mal descanso y las malas condiciones laborales". Esto, "entre otras cosas" conforma "elementos fundamentales en las causas de accidentes", que derivan en "trastornos psicológicos, lesiones transitorias, lesiones permanentes y hasta la muerte".