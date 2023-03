Manini apuntó contra la coalición por la reforma de la seguridad social: "Quieren que Cabildo pague los platos rotos"

El senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, habló sobre la negociación que todavía se extiende en la Cámara de Diputados entre integrantes de la coalición para aprobar el proyecto de la reforma de la seguridad social. "Muchísimos referentes y legisladores de la coalición están deseando que Cabildo no vote, no se atreven a plantearlo en el seno de sus partidos, pero están jugados a que Cabildo pague los platos rotos", aseguró este miércoles en su columna radial en el programa Estado de Situación de Oriental 770 AM.

Según el líder de Cabildo Abierto, es inoportuno aprobar el proyecto ahora dado "que ya lo están usando como bandera para las elecciones del año que viene". "Más allá de que cualquier cosa les va a servir para dar manija, le estamos dando un elemento más. Siempre va a haber gente con la manija de que va a tener que trabajar más para ganar lo mismo y al final termina redituando electoralmente. ¿Para qué se la vamos a dar en bandeja con tanto apuro?", se preguntó. En cuanto a los artículos que Cabildo Abierto quiere negociar, Manini se enfocó explícitamente en la eliminación de la posibilidad de que las AFAP puedan invertir en el extranjero. "Entendemos que en Uruguay está haciendo falta la plata en muchas cosas, inversiones nacionales. Se está hablando de un proyecto Neptuno que hay que hacerlo con inversionistas privados que le termina costando al país tres veces el valor", relató. Leé también Cabildo y el FA aprobaron extender tratamiento de reforma jubilatoria hasta el 30 de abril "Lo mismo que pasó con la vía del Ferrocarril Central para UPM, que lo terminan financiando el capital extranjero. Pero el dinero uruguayo que está en las AFAP, ese sí puede salir afuera del país. Creemos que hay un punto que hay que limarlo mucho. Y no es esencial para la reforma, no entendemos por qué hay una tranca tan firme en eso. Basta sacar ese artículo y este punto se destraba", afirmó. Después habló sobre el punto, que también está en negociación, de calcular la tasa de reemplazo a los 25 años. "Creemos que 25 son mucho. El promedio es más bajo si se consideran menos años", aseguró. Cabildo Abierto decidió pedir prórroga para seguir negociando los cambios en el proyecto de reforma de la seguridad social, según informaron a El Observador fuentes políticas. La moción fue presentada en la sesión de este martes y fue aprobada con el respaldo de los liderados por Guido Manini Ríos y del Frente Amplio. "El partido (Cabildo Abierto) lo que hizo es presentar una extensión al plazo de la comisión especial, fue planteado a la coalición y a legisladores del Frente Amplio", dijo el diputado cabildante Martín Sodano. El diputado fundamentó la votación de Cabildo en que "el espíritu es conseguir los consensos y construcción del proyecto para votarlo antes del 31 de este mes". "Sin embargo al no llegar los plazos y teniendo los acuerdos, la idea es tener un resguardo para que no venza la comisión siendo que viene semana santa y un mes medio corto. Por eso presento esta moción de extender el plazo hasta el plazo del próximo mes", concluyó Sodano.