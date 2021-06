Sobre Benja

Por Carolina Anastasiadis

Lo que voy a contar es una historia de dolor, de valentía y de amor. Vean ustedes si están prontos para tanto y sigan leyendo en caso de que sí.



A principios de 2020 le mandé un mensaje a Jorge Bafico. Él es psicoanalista, fue años columnista de un programa de radio donde yo estaba, lo conozco y me conoce de varias etapas de la vida, somos amigos. Le escribí porque quería invitarlo a acompañarme nuevamente como columnista radial y antes de teclear el mensaje caí en que en esos días estaba por nacer su cuarto hijo, su cuarto varón, Benjamín. Así que incluí algún comentario animoso en ese texto.



No recuerdo exactamente sus palabras de vuelta pero sí el frío que me corrió al recibirlo. Palabras más, palabras menos, me contaba que Benja ya había nacido, pero que también se había ido. Algo le pasó a su corazón. Ahí quedé, paralizada, angustiada y, como suele pasar en situaciones inexplicables, me sentí sin saber muy bien cómo seguir esa conversación.



Al poco tiempo me contó que desde la partida de Benja, había empezado a escribir un libro sobre ese tsunami emocional que lo había llevado puesto desde aquel día.



Y empieza así:



Benja, quizás quieras saber por qué escribo, por qué convertir esta tragedia en un libro. La única respuesta que te puedo dar es que la única forma que tengo de escaparme de este mundo real, es la oportunidad de darle forma a esta catástrofe de un modo más digno y menos asfixiante. Casi como plantar una flor en un desierto. Escribo desde las entrañas, desde el dolor más lacerante, para encontrar la clave de transformarlo, de ponerlo en palabras que suenen bellas y lo hagan diferente. Quizás estoy intentando darle un sentido.

Empecé a escribir este libro a días de tu partida, mientras cuidaba a tu madre de sus dolores físicos y emocionales en el hospital. La escritura de lo íntimo a veces es necesaria para poder exorcizar los miedos y las angustias.

Compongo este libro para nosotros, para tu madre, tus hermanos, tus abuelos, tus tíos y para los amigos que nos acompañaron en este vértigo horroroso y que también necesitan un poco de paz.

Este viaje que nos junta por última vez me permite tenerte junto a mí, conocerte un poco más a través de la ficción que yo mismo intento construir. Porque mientras te escribo la muerte no nos sorprende y tú vivís un poco más.



El libro se llama Tan cerca de brillar. Es un libro en donde le habla a Benja, le cuenta quiénes son sus padres, sus hermanos, sus abuelos. Habla de ese lazo a la vez invisible y contundente que nos une a quienes amamos y se van; habla de amor, de trascendencia. Habla de familia. De un duelo profundo y una búsqueda de sentido.



Es un libro de catarsis, pero también de valentía y generosidad por parte de Jorge, porque no tengo dudas que servirá a muchas familias que estén pasando por lo mismo y a los amigos y familiares para entender cómo acompañar. Jorge pone palabras a un duelo a veces invisibilizado a nivel social, habla sin tapar nada de esos pequeños instantes y sensaciones que rodean estos momentos. Pero además lo hace de una manera amable, delicada y bella. Aunque cueste hablar de belleza en estas situaciones.

Tan cerca de brillar es un libro que conmueve, duele y alivia. Lo encuentran en todas las librerías.

