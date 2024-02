Soledad Silveyra compartió cómo maneja su nueva relación a distancia a los 71 años, qué piensa de esta edición de GH y cómo ve al país

Soledad Silveyra está viviendo una nueva etapa en su vida. A sus 71 años, con gran alegría, confesó que inició una relación a distancia. Después de más de una década de estar soltera, la actriz está en pareja con José Luis Vázquez, un hotelero que conoció hace unos meses durante un viaje a Búzios, Brasil, y se siente muy feliz.

Solita compartió que está enamorada "como a los 17 años" y reveló cómo lleva adelante su relación amorosa a pesar de las distancias: "Lo conocí en Búzios. Yo había tenido un esguince y no hay peor lugar para ir en el mundo con un esguince. Entonces una amiga me prestó una casa y me quedé ahí, la casa tenía olor a humedad porque había estado cerrada. Salí a caminar y me olvido el teléfono, me pierdo y pienso 'ahora cómo vuelvo, cuál era la dirección'. Tenía hambre y fui a un cerrito donde yo sabía que estaban las cinco mejores posadas, entonces veo casas blancas y me doy cuenta que era por ahí cerca. Yo estaba con el pelo horrible, destruida. Entré a la posada a comer algo y había un señor tocando la armónica y la guitarra. Ahí escuché el 'Solita' más hermoso que escuché en toda mi vida. Al otro día José me llamó para almorzar y durante 8 días seguidos no dejamos de hablar", relató la artista durante la entrevista en Intrusos.

La actriz había pasado varios años sin estar en pareja, por lo que aseguró: "Hace diez años o más que no entraba un hombre a mi casa. Mis hijos no me creen. Hace diez años que no me gustaba un hombre, que nadie me llamaba la atención. Con él empezamos a charlar, me invitaba a quedarme a dormir y yo le decía que no. Parecía una piba de 15 toda nerviosa", agregó sonrojada.

Sin embargo, al regresar a su casa en Buenos Aires, ambos estarían separados por más de 2800 kilómetros y con compromisos en sus respectivas ciudades, por lo que para mantener la relación deberían comunicarse a través de las redes sociales. Por ello, la actriz reveló: "Mi familia ya lo conoció, mis nietos. Él vino a verme a Buenos Aires. El amor a la distancia es como volver a empezar, vamos a ver ahora cuando vuelva en marzo. Hablamos mucho por WhatsApp, nos mandamos emojis de caritas, parecemos de 17 años".

Además, otro aspecto particular que descubrieron después de comenzar a pasar tiempo juntos fue la exposición mediática, a la cual José no está acostumbrado debido a su vida tranquila y alejada de los medios. "¡Me armaron un flor de lío! Porque Vázquez no es un hombre que esté acostumbrado a esto. Él vive hace cuarenta años en un paraíso, allá arriba, así que no estaba preparado para esta invasión de su vida privada. Lo hacen pasar por rico y no es un hombre de plata. Por favor. Además yo soy todo lo contrario, pago todo a medias. Desde que fui abuela es como que me encerré. El amor también me pasó malas jugadas, buenas y muy buenas. Pero dije 'ahora están mis nietos, la vida es otra cosa' y me cerré. Pero acá apareció una luz y vamos a ver si esa luz llega al final del túnel, que sería transitar el tiempo que tenemos con alegría. Es un ser humano maravilloso, es la educación hecha hombre. Es contenedor, es amoroso. Así que bueno, vamos a ver. Ojalá que no me lo hayan asustado demasiado", concluyó.

Ante el recuerdo de su conducción en GH y la polémica que despertó al haber aceptado debido a que grandes actrices, muchas que hoy son conductoras, veían que se ganaba mejor conduciendo que haciendo tiras y trabajando 12 horas, Silveyra dijo "Me pegaron. Me criticaron demasiado cuando conduje Gran Hermano. Buscaban una mujer como Mercedes Milán en España, por eso primero convocaron a Mónica y a Magdalena. Después vino un día Claudio Villaruel y me ofreció pero no me animaba a la conducción porque nunca miré el lente de la cámara, las actrices no miramos el lente, entonces accedí si hacíamos una prueba", reveló y añadió "Me estudié todo, sabía el fenómeno mundial que era pero no lo que iba a generar acá. Fue una cosa increíble, era muy feliz, no dormía". Los panelistas le consultaron sobre la edición de su programa, comparado al de este año: "No había violencia, los chicos eran educadísimos. El otro día escuché a laura decir "no saludan" (por los jugadores de este año) y bueno... es un reflejo de lo que nos esta pasando. Los participantes hoy son maleducados".

Confesó no tener ganas de hacer televisión tantas horas, por eso, expresó su preocupación por la baja de público en el teatro y la crisis de la ficción, "Cambió el mundo, las redes sociales, el streaming... Hoy lo que mete un pibe en las redes sociales, no lo tiene un actor, es increíble pero es así y es lo que nos tocó ahora. Hay un problema económico gravísimo, fíjate que el Chueco (Adrián Suar) tuvo que cerrar", expresó la actriz y agregó "a la Argentina la veo complicada, va a haber que empezar todo de nuevo. Como persona yo no vivo del Estado, nunca trabajé para los estados pero entiendo que es un golpe duro. La sociedad pedía un cambio, creo que hubo mucha fiesta y que gastamos de más, y eso después se ve en la gente. No hay consumo porque obviamente no hay compras".