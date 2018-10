Sólo 14% de los uruguayos ve con buenos ojos el triunfo de Bolsonaro, según Equipos

La mayoría de los uruguayos no sabe, prefiere no contestar o ve como muy negativo el triunfo del ultraderechista Jair Bolsonaro en las elecciones presidenciales en Brasil, según una encuesta de Equipos Consultores presentada en Subrayado este lunes. Un 32% desaprueba a Bolsonaro, el 35% no sabe ni contesta, un 19% es indiferente y un 14% tiene una opinión muy positiva sobre el nuevo presidente electo.

En cuanto al impacto que puede tener para Uruguay su triunfo en las elecciones de este domingo, los resultados se corresponden con la opinión que tienen sobre el candidato. Los más positivos llegan a un 14% mientras que los que creen negativa su influencia para Uruguay no superan el 33%.

Según la simpatía política de los encuestados, el 27% de los blancos ven de manera positiva a Bolsonaro mientras que solo un 3% de simpatizantes del Frente Amplio lo apoyan. Del Partido Nacional, un 15% rechazan a Bolsonaro mientras que en el Frente Amplio un 56% de sus partidarios lo ven de manera negativa o muy negativa.

Con respecto al nivel educativo, cuanto más estudios tuvo una persona, más rechaza al nuevo presidente electo. Mientras que el 20% de los encuestados que finalizó primaria ve de manera negativa a Bolsonaro, el 54% de los encuestados que hizo una carrera terciaria lo desaprueba.

Elecciones en Uruguay

Equipos Consultores también hizo un sondeo sobre la intención de voto para las elecciones presidenciales en Uruguay. Según la encuesta, el Frente Amplio vence con el 34%, el Partido Nacional llega al 33%, el Partido Colorado a un 9%, el Partido Independiente no supera el 2%, el Partido de la Gente, Unidad Popular y "otros partidos" alcanzan un punto cada uno, mientras que los votos indecisos, en blanco y nulos llegan al 19%.

En ese contexto y en comparación con los resultados de las elecciones del 2014, el Frente Amplio decayó un 14% y el Partido Nacional creció dos puntos mientras que el Partido Colorado restó cuatro.