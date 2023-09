Solo tres autonomías vetan el móvil en clase y en el resto mandan los profesores

Castilla-La Mancha fue la primera comunidad autónoma que vetó en 2014 el uso del móvil en centros educativos y después se le sumaron Galicia y Madrid, en el resto predomina la autonomía de los colegios e institutos que suelen permitirlo en clase si hay detrás un fin didáctico y en las zonas de recreo lo limitan o vetan.



Francia, Finlandia, Países Bajos y numerosos colegios del Reino Unido impiden ya el empleo de móviles en las aulas por entender que perjudica tanto el rendimiento académico como la salud mental a causa de los problemas derivados de la adicción a las pantallas.



La consulta realizada por las delegaciones territoriales de la Agencia EFE refleja que en la mayoría de las ocasiones la regulación recae en los reglamentos internos o normas de convivencia de los alrededor de 34.000 centros educativos del país, que son conscientes de los riesgos y abordan medidas de prevención para atajar malas prácticas como el acoso escolar.



Tras los falsos desnudos generados por inteligencia artificial a un grupo de adolescentes de un instituto de Almendralejo, la Guardia Civil está investigando ahora las imágenes que se compartían en un chat de menores de un centro de Astillero (Cantabria) -donde abundaban los insultos, vejaciones a niños y amenazas de palizas-, y en Palencia la Fiscalía investiga la difusión de imágenes de contenido sexual entre menores en un instituto de esa ciudad.



La última encuesta del Ministerio de Educación, "Sociedad de la Información en los centros. Curso 2020-2021", de carácter bienal, refleja que el empleo del móvil con fines de aprendizaje supera el 50 % en Secundaria y el 57 % en Bachillerato, con un empleo muy dispar por comunidades.



La fotografía obtenida por EFE a través de las Consejerías de Educación, coincide en que la mayoría de los centros de enseñanza no se inclina por prohibir taxativamente, sino que apuesta por un empleo justificado y responsable, castigando las malas praxis hasta con la expulsión o cambio de centro en casos muy graves.



A continuación, la situación en las distintas comunidades:



CANTABRIA: No hay una normativa autonómica, pero en las instrucciones de inicio de curso 23/24, el Gobierno regional estableció, por primera vez, la necesidad de que cada centro regule en sus normas el empleo del móvil y otros dispositivos, y aconsejó no tenerlo en horas lectivas (salvo para fines educativos) ni en los recreos para fomentar las relaciones entre iguales.



MURCIA: Concierne a la autonomía pedagógica de cada centro y hay en vigor un decreto de convivencia que tipifica como falta grave la grabación o difusión, sin autorización, a través de móviles o de cualquier otro medio de imágenes o comentarios que guarden relación con la vida escolar, y como falta muy grave si el contenido es sexual. Las faltan muy graves pueden acarrear la expulsión .



CASTILLA-LA MANCHA: Los móviles están prohibidos en clase desde 2014, por lo que fue la primera región en hacerlo. Solo se permite si los docentes lo consideran oportuno para fines educativos, como por ejemplo, una asignatura sobre tecnologías.



CANARIAS : Se regula con las normas de organización y funcionamiento de cada centro. Los móviles son vistos hasta ahora como recurso didáctico, pero según el centro y sus normas, a veces se permite el uso también en el recreo.



ARAGÓN: No hay una normativa específica sino que depende del reglamento de régimen interno elaborado por el equipo directivo y aprobado por el consejo escolar.



Por otro lado, este comunidad fue pionera en la puesta en marcha de un teléfono contra el acoso, que funciona las 24 horas del día y atienden psicólogos los 365 días del año.



GALICIA: Se regula a través de un decreto autonómico de 2015, que desarrolla la ley de convivencia de la comunidad educativa. Uno de sus artículos prohíbe el uso de móviles y otros dispositivos como mecanismo de comunicación durante los períodos lectivos.



Añade que "excepcionalmente, los centros podrán establecer normas para la correcta utilización como herramienta pedagógica". A partir de esta disposición, en Galicia cada centro regula el uso didáctico de los dispositivos.



ANDALUCÍA: cada centro tiene sus normas y procedimientos para garantizar el acceso seguro a internet. La utilización de los móviles solo puede tener un fin pedagógico, como herramienta dentro del proceso de enseñanza.



También fija medidas para la prevención de riesgos y la seguridad en internet y las tecnologías de la información.



LA RIOJA: Se regula en el reglamento de organización y funcionamiento del centro. Por lo general el móvil está prohibido, pero a veces se permite como herramienta didáctica, por ejemplo el uso de la aplicación Kahoot (para hacer test).



COMUNITAT VALENCIANA: Los centros regulan en sus Normas de Organización y Funcionamiento el uso de móviles. Es en las NOF de cada centro donde se refleja de manera específica cómo se hará, ajustándose a las características del mismo.



CATALUÑA: Los centros tienen autonomía para decidir qué uso hacen del móvil en sus espacios.



En una comunicación hecha pública el pasado septiembre, la conselleria indica que el papel que desempeñan las tecnologías en el aula "es una cuestión fundamental para el sistema educativo catalán" y que la escuela "no es ajena al contexto social que la rodea" por lo que "es lógico que los diferentes avances técnicos como ordenadores, proyectores, pizarras táctiles, tabletas, y también móviles hayan accedido y se usen con normalidad".



NAVARRA: Es una cuestión que compete a los centros, que en general no permite su uso salvo excepciones, en las que algún docente puede autorizarlos para desarrollar una actividad concreta.



BALEARES: Cada centro tiene sus normas a la hora de restringir los dispositivos. La Conselleria no da directrices.



EXTREMADURA: Los centros establecen el empleo de los móviles atendiendo a sus condiciones y características. La Junta cuenta con una Guía para el Buen Uso Educativo de las TIC (tecnologías de la información y la comunicación)



MADRID: Está prohibido el móvil en las clases y el recreo desde el curso 2020-2021 y solo se autoriza a los alumnos que lo necesiten por razones de salud o por los motivos que considere el centro, incluida su finalidad didáctica.



CASTILLA Y LEÓN: Las programaciones didácticas y de aula regulan el uso pedagógico de estos dispositivos. Además, gracias a un decreto propio de Castilla y León los centros pueden evitar el mal uso con los Planes de Convivencia y los Reglamentos de Régimen Interior.



PAÍS VASCO : Se deja autonomía a los centros para regular el uso de los móviles en las aulas y en las zonas de recreo. No existe una prohibición por parte del Departamento de Educación. Si un profesor considera en un momento determinado que le puede ayudar en su labor pedagógica, se permite su uso.



Hace un año EH Bildu pidió en el Parlamento Vasco que se regulase el uso de móviles y dispositivos electrónicos en las aulas, pero PNV y PSE se opusieron y apostaron por una "ciberconvivencia" responsable.



ASTURIAS: No hay normativa autonómica que regule este tema en los centros, cuyos equipos directivos tienen la autonomía para hacerlo. Hay algunos que consideran que es un instrumento educativo y no lo regulan. En otros, como ocurrió recientemente en el municipio de Grado, dos institutos se han puesto de acuerdo al mismo tiempo para prohibir su utilización en el horario lectivo. EFE