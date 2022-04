Sorpresa: Marcelo Tinelli renunció a la presidencia de San Lorenzo de Almagro

Marcelo Tinelli renunció este sábado a la presidencia de San Lorenzo de Almagro, el club al que logró sacar campeón, siendo vicepresidente, de la Copa Libertadores de América en 2014.

El dirigente y conductor argentino, emitió un comunicado en sus redes sociales, explicando el por qué de su alejamiento y lo hizo con la fotografía de su hijo menor y también, con otras que tienen que ver con su historia dentro de la institución..

Tinelli era el presidente de San Lorenzo desde el 14 de diciembre de 2019 cuando ganó con un apabullante 80.13% de los votos.

En marzo de 2020, tras la renuncia de Mariano Elizondo, fue elegido unánimemente como el nuevo presidente de la Superliga del fútbol de Argentina hasta fines de mayo, y un tiempo después, como titular de la Liga Profesional del Fútbol de ese país.

Tinelli llevaba un año de licencia en la presidencia del club que tanto ama y este sábado tomó la determinación de alejarse del cargo.

"He dejado el alma y muchas cosas más en estos 10 años”, escribió, teniendo en cuenta no solo su presidencia sino su vicepresidencia en la cual, obviamente, colaboró mucho económicamente para que el club lograra el título de su única Copa Libertadores de América.

Tinelli cuando San Lorenzo contrató al uruguayo Diego "Torito" Rodríguez, actualmente en Nacional

"En este tiempo de distancia, puedo ver que más allá de todo lo que di y tengo para dar, quizás no sea el momento, aunque me duela", agregó.

Y siguió con su explicación: "He decidido dejar mi cargo como presidente de San Lorenzo de Almagro. Como lo he expresado en muchas ocasiones, el fútbol es mi pasión. Todos los que me conocen bien lo saben. Incluso he llegado a pensar y soñar que tiene mucho que ver con mi misión en la vida. Los deseos de uno y la realidad que se expresa en cada momento, muchas veces no van de la mano. O mejor dicho, lo que uno siente cuando cree que está dando lo mejor, en ciertos momentos no se plasma en una realidad concreta o no se alcanza”.

San Lorenzo vive días muy complicados en lo deportivo y hace un par de semanas renunció Pedro Troglio, su entrenador, por los malos resultados.

Aquí se puede ve la carta completa que escribió Tinelli para su renuncia: