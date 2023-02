"Soy burgués": Miguel Pastorino y su particular explicación sobre por qué no le gusta el Carnaval

El periodista deportivo Miguel Pastorino, miembro de las transmisiones de fútbol de la empresa Tenfield, desató polémica con sus declaraciones sobre el Carnaval uruguayo. El movilero y responsable de las coberturas de vestuario para la firma que televisa el campeonato uruguayo dijo que su relación con esa expresión cultural es "nula" y criticó la "división" que en su opinión el Carnaval genera.

Entrevistado por el programa Fuera de lugar del canal online Esdrújula TV, Pastorino fue consultado sobre su vínculo con el Carnaval y dijo que no le gustaba. "Yo no entiendo por qué a la gente que le gusta el Carnaval no le preguntan por qué. A los que no nos gusta el Carnaval u otras cosas si nos preguntan, como si fuera raro. ¿Qué es lo raro? Yo quise que me gustara y no pude", explicó.

Luego de contar el vínculo de su familia con el Carnaval, Pastorino dijo que de grande comprendió el mensaje manifestado por los conjuntos, y en ese momento confirmó su disgusto. "Cuando entendí lo que decían ya no lo compartí, porque por lo general yo estoy del lado que satiriza el Carnaval. Porque soy burgués. Y no me da verguenza", sentenció.

"Soy burgués"

Miguel "Pelado" Pastorino en Fuera de Lugar.

👉Miralo en Youtube o en nuestra página web. https://t.co/1AXw4UE7zj pic.twitter.com/gWnz5AiEKK — Esdrújula Tv (@EsdrujulaT) February 17, 2023

Y agregó: "No tengo un mango, tengo menos que un mango, pero elijo eso porque no entiendo los beneficios de la 'pueblo card'. Eso que nos divide, y acá yo tendría que estar jodiendo, pero no tengo ganas".

"Los vivos están de este lado, del lado de los buenos en un pueblo supuestamente democrático, y los malos son estos a los que siempre se le pega, que justo son los que no les gusta. Y creo que tengo derecho a que no me guste", concluyó el periodista.