Spotify se une a Netflix para explotar el increíble "boom" global de La Casa de Papel 5

La serie española La Casa De Papel es uno de los éxitos más importantes en la historia de Netflix, y ahora, en ocasión del estreno de su quinta temporada, Spotify acaba de anunciar una experiencia musical inmersiva en colaboración con la plataforma, que se encuentra disponible para usuarios gratuitos y premium en dispositivos móviles.

Esto significa que los abonados a la plataforma de música sueca podrán disfrutar de contenido de video exclusivo del elenco, la playlist oficial con las canciones más populares del programa y el trailer de la Parte 5 Volumen 1.

Y más allá de esta experiencia, los usuarios de Spotify parecen no tener suficiente de la serie de Netflix, con más de 64.000 playlists generadas a nivel mundial relacionadas con ítems como La Casa De Papel, Money Heist o Úrsula Corberó.

Algunas de las principales canciones incluidas en estas listas de temas incluyen: My Life Is Going On por Cecilia Krull; Bella Ciao (Música Original de la Serie la Casa de Papel/ Money Heist) por Manu Pilas; Bella Ciao (Versión Lenta) por Manu Pilas; Bamboo Moon por Chris Constantinou, The Let's Go's, y The Mutants; y Fado Boémio e vadio por Piedade Fernandes.

Y desde el lanzamiento de la serie en abril de 2018, quizás una de las canciones más populares es la célebre Bella Ciao de Manu Pilas se ha reproducido más de 126 millones de veces en todo el mundo.

Por otra parte, en lo que tiene que ver con el "rating" de la serie, la última temporada de la historia creada originalmente para televisión por Álex Pina y producida por Atresmedia, rápidamente se convirtió en el mejor estreno de los servicios de streaming en lo que va del mes.

La serie, que estrenó la primera parte de la que dicen será su temporada final el viernes 3 de septiembre por Netflix, es la serie más "bingeada" (maratoneada) del mundo en la última semana, liderando el ranking Binge Report de TV Time.

Esta información es confirmada también desde el medio Business Insider a través de los datos de Parrot Analytics, que indica que los acontecimientos del robo al Banco de España se han convertido en los más demandadas a nivel global, siendo vista casi 80 veces más que el resto de contenidos. Una cifra que fue creciendo exponencialmente a lo largo de la semana.

En tanto que en Latinoamérica es lo más visto en países como Argentina, México, Brasil, Colombia, Chile, Bolivia, Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Venezuela y Uruguay, de acuerdo a los datos del sitio FlixPatrol.

