Stranger Things regresa con una nueva temporada "predecible, pero fabulosa"

La nueva temporada de la exitosa serie de Netflix Strangers Things parece que va a continuar donde lo dejó en 2019, asustando a los fans e impresionando a los críticos.

Netflix Millie Bobby Brown vuelve a interpretar su famoso personaje de Once/Jane Hopper.

El drama televisivo sobrenatural estadounidense de culto está protagonizado por la estrella estadounidense Winona Ryder y el intérprete canadiense Finn Wolfhard, así como por la actriz británica Millie Bobby Brown.

La cuarta temporada, que se estrena este viernes, se reanuda seis meses después del sangriento final de la tercera temporada en la batalla del centro comercial Starcourt.

El diario británico The Times la calificó como "un regreso extraordinariamente oscuro de un terror sin igual".

Alex O'Connell le dio cuatro estrellas en su crítica y escribió: "Si las primeras temporadas de Stranger Things hacían un guiño a ET, el Extraterrestre, y Cuenta conmigo (Stand by Me), ésta (que viene dividida en dos partes, con estrenos escalonados) hace una genuflexión a Pesadilla en la calle del infierno (A Nightmare on Elm Street)".

Strangers Things cuenta incluso con el actor estadounidense Robert Englund, que interpretó a Freddy Krueger en las películas de Pesadilla en la calle del infierno, en la nueva temporada.

El diario británico The Independent le dio también cuatro estrellas a la nueva temporada calificándola de "poco original, pero ¿quién se queja cuando la fórmula es tan fabulosa?"

"Algunas series evolucionan a lo largo de sus extensas temporadas, otras se aferran a lo que las convirtió en éxitos en primer lugar", escribió la crítica del periódico digital Amanda Whiting.

"La llamativa cuarta temporada de Stranger Things hace, sobre todo, esto último, usando las referencias culturales pop de los ochenta a un ritmo que me preocupa por la posibilidad de que no les quede nada en la nevera para su quinta temporada final", agregó.

Netflix Gaten Matarazzo, Finn Wolfhard, Sadie Sink en la temporada cuatro de Stranger Things.

Sin embargo, algunos críticos destacaron la duración de la nueva temporada, de unas 13 horas repartidas a lo largo de nueve episodios y un final de dos horas y media.

"La última temporada del exitoso homenaje al género de ciencia ficción de los 80 es muy larga y casi demasiado contenida, pero también es irresistible", escribió Chris Bennion en una crítica de cuatro estrellas en el periódico británico The Telegraph.

"Stranger Things es un parque temático estadounidense de los años 80 y es tanto mejor cuando se centra en ello".

No obstante, el crítico advirtió a los padres sobre el nuevo demonio de la serie, que utiliza las peores pesadillas de la gente como su arma más aterradora. "El método de Vecna para eliminar a sus víctimas es genuinamente horrible", escribió Bennion.

"Exceso de argumento"

La serie se estrenó en 2016 y en la cuarta temporada, el personaje de Once, también conocido como Jane Hopper, e interpretado por Millie Bobby Brown, se ha trasladado de Hawkins, Indiana, a California con Will Byers (interpretado por Noah Schnapp) y su madre Joyce (Winona Ryder). Pero sin sus antiguos poderes psicoquinéticos pronto se verá acosada.

De vuelta a Hawkins, el destino de la ciudad depende, al parecer, de que su antigua pandilla, con la que resolvía misterios, vuelva a reunirse para detener al último monstruo mítico asesino.

La revista británica de cine Empire le dio también cuatro estrellas a la nueva temporada. La crítica de la revista Sophie Butcher la calificó como la "temporada más adulta" y "más siniestra de Stranger Things hasta la fecha".

Sin embargo, con casi 20 personajes clave y un gran número de tramas, la crítica sugirió que "estamos al borde de un exceso de argumento" que, a pesar de la duración, "deja poco tiempo para el verdadero desarrollo de los personajes".

"Puede que tenga más personajes de los que sepa qué hacer con ellos, pero la temporada más siniestra de Stranger Things sigue sabiendo cómo provocar escalofríos", añadió.

Netflix Los jóvenes de Hawkins tienen un nuevo demonio al que enfrentarse.

Según Caroline Framke, de la revista británica de entretenimiento Variety, la cuarta temporada representa "su mayor, más amplia y más emblemática evolución de Netflix".

La crítica señaló que la última temporada, "cada vez más ambiciosa", del "primer gran éxito de la cultura pop" de Netflix, llega en un momento en el que el gigante estadounidense del streaming tiene que hacer frente "a sus primeros obstáculos reales", después de que el mes pasado se informara de una fuerte caída del número de sus suscriptores.

En su opinión, entre los puntos más débiles de la nueva temporada se encuentran "todas las bromas sobre la hierba" en el entorno de California, pero la fuerza de Stranger Things reside en "su vuelta a Hawkins y a lo que sabe hacer mejor".

La serie crea un mundo "en el que lo fantástico y lo cotidiano se mezclan", escribió por su parte Phil Harrison en el diario británico The Guardian.

"Esta ordinariedad siempre ha sido uno de los puntos fuertes de la serie, pero, a veces, se ha sentido como si estuviéramos viendo simplemente un drama adolescente simpático, ligeramente sin rumbo, con elementos sobrenaturales débilmente dispersos", continuó.

"Aun así, los personajes siguen estando muy bien realizados: el lío de la adolescencia hace que Jane/Once pierda amigos y que Lucas (Caleb McLaughlin) piense en encontrar algunos nuevos. Pero, como siempre, la vuelta de tuerca encuentra su camino habitual", agregó.

Por su parte, Amy Charles, de la sección de cultura de BBC, indicó que esta nueva temporada "ha merecido la pena la espera" y añadió que es "una aventura divertida, aunque aterradora, que presenta su monstruo más aterrador hasta la fecha".

La primera parte de la cuarta temporada de Stranger Things estará disponible en Netflix a partir del viernes 27 de mayo, seguida de la segunda parte el 1 de julio.

