Suárez muestra su recuperación a tres meses de la operación de rodilla

Luis Suárez sigue adelante con la recuperación de la intervención de rodilla que le hicieron a mediados de enero y en las últimas horas subió un video en el que se lo ve en movimiento. ¿Jugando al fútbol? No, bailando con su hija Delfina.

Mientras hace la cuarentena en Barcelona, el uruguayo aceptó el "Ohnanana challenge", uno de los retos del momento y bailó junto a su hija mayor, en una prueba que requirió mucha coordinación entre ambos.

“Un bailecito con mi enana”, escribió Suárez en su video en el que se lo ve de short amarillo de su equipo y con unas medias estampadas. “La pinta es lo de menos”, agregó el Pistolero, a quien su excompañero y amigo Cesc Fabregas le comentó “bonitos calcetines”.

A casi tres meses

Suárez fue operado del menisco externo de la rodilla derecha el pasado 12 de enero en Barcelona y los médicos del club en ese momento le dieron una recuperación estimada de cuatro meses.

Hoy el delantero está a cinco días de llegar a su tercer mes de puesta a punto.

“Me habían dado hasta principios de mayo, pero después de las reuniones que tuve con los médicos y debido a la evolución que tenía, se iba adelantar un poco. Los trabajos que me iban exigiendo los iba soportando muy bien y eso me daba fuerzas para avanzar antes de lo previsto”, dijo a Referí en una entrevista realizada el pasado 21 de marzo.

Consultado en ese momento por si la cuarentena por el coronavirus y la paralización del fútbol español lo beneficiaba, el salteño comentó: “Mucha gente piensa que salgo beneficiado porque el campeonato se va alargar y podré estar en todos los partidos del club. Pero estaba en un proceso donde iba a empezar a hacer más cosas y ahora estando en casa no las puedo hacer”, comentó.

“Tampoco me para, porque no quita que a la hora de volver ya pueda estar bien. Haciendo los trabajos en casa no es lo mismo que teniendo un fisio que me esté dando ánimo, que me esté apoyando constantemente y es diferente”, agrego Luis.

LaLiga de España por ahora no tiene fecha de reanudación confirmada pero ya se manejan el 29 de mayo o el 6 de junio como posibles días para un eventual regreso.

Sea cual sea la fecha, Suárez ya habrá cumplido los cuatro meses de recuperación que se establecieron en un primer momento, por lo que llegaría sin inconvenientes al cierre de la temporada.