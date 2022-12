Suba de precios y más desarrollos: expectativas de los CEOs del sector inmobiliario para 2023

En 2022 se dieron los primeros pasos para dejar atrás la pandemia de covid-19, lo que generó esperanza en las empresas a la hora de delinear sus estrategias para el año entrante. En este marco, Café & Negocios relevó las opiniones de decenas de altos ejecutivos que aportaron sus perspectivas para su negocio, el sector al que pertenecen y Uruguay. En este contexto, los CEO´s del sector de real estate dieron su visión.

Altius Group

Será un año de mucha actividad, con varios edificios finalizados; algunos de ellos muy icónicos para Montevideo como Nostrum Malvin, More Buceo y Bilu Biarritz, y otros importantes para otros departamentos como la megaobra de Punta del Este donde finalizaremos la primer etapa de Atlántico Shopping y More Atlántico.

Asimismo estaremos comenzando las obras de los dos nuevos proyectos que lanzamos este año, Nostrum Cordón en pleno 18 de Julio y Flow en Tres Cruces/Parque Battle. Esto hará que Altius tenga 20 proyectos en venta, lo que dará amplias opciones a los clientes.

La demanda la vemos fuerte, soportada por pequeños inversores y esperamos que muchas familias aprovechen el crecimiento, la estabilidad laboral y de oferta de créditos hipotecarios para concretar el sueño de la casa propia, considerando la baja tasa de interés que dichos créditos han mantenido en los últimos años. Hoy por hoy los clientes pueden acceder a una vivienda propia a estrenar por una cuota muy similar al valor de un alquiler.

En tanto, el 2023 va a ser un año desafiante desde el punto de vista de costos internacionales y evolución de tipo de cambio. Además, vemos desafíos a nivel local porque se recrudecerá la puja electoral mientras hay reformas clave que el gobierno pretende impulsar.

Por otra parte, la buena performance del Uruguay, su control fiscal y el contexto de la región entendemos que favorecerán la inversión extranjera y el desarrollo del país.

Juan Balsa, Balsa & Asociados

Juan Balsa

El año próximo esperamos que el país siga creciendo y que este crecimiento ayude a nuestro sector acompañando un crecimiento de la demanda. El 35% de los residuos generados en el país corresponden al sector de la construcción. A su vez el sector consume el 40% de la energía.

Por lo que nos parece importante que se logre mayor conciencia en lo que refiere al uso de energías renovables, una mayor conciencia en lo sustentable y que juntos podamos hacer un cambio y tratar de mejorar lo que es el impacto de la huella de carbono en nuestro sector. Nuestro compromiso en este punto desde Balsa&Asociados es clave. Por ello nos iniciamos en este camino y todos nuestros barrios apuntan a neutralizar lo máximo posible la huella de carbono y compensar todas nuestras emisiones en 2023.

Germán Campiglia, Campiglia

Germán Campiglia

Los desarrolladores inmobiliarios estamos todos expectantes a ver qué es lo que pasa con la economía y con el mercado.

Los últimos años han sido de mucha actividad y competencia lo cual se ha volcado en muchos proyectos incentivados tanto por lo que fue vivienda promovida como por lo que es la Comap en mega proyectos. Son años de intensa actividad y en los proyectos inmobiliarios al ser a dos, tres años o más siempre los movimientos se dan a largo plazo.

En otros factores, el aumento de las tasas mundiales afecta el costo del financiamiento para nosotros y también para los posibles inversores.

El dólar que está muy a la baja,— creo que con un desequilibrio aquí en Uruguay— afecta lo que es la tasa interna de retorno de los proyectos por aumento de costos, lo cual nos hace estar a todos los desarrolladores muy expectantes para ver cómo se va a mover el dólar, si sube o si se mantiene, y eso evidentemente va a afectar en lo que son los precios de venta de nuestros productos.

En definitiva, el año 2023 va a seguir siendo un año de mucha actividad, pero es posible que algunos de los proyectos que no están confirmados se enlentezcan por estos motivos y por el aumento de costos que aún no están siendo absorbidos por el mercado. Seguramente si no hay un aumento del precio del dólar, las unidades vendidas en esta moneda tendrán que valer un poco más.

Puedo agregar que hoy el inmueble, los apartamentos básicamente, siguen siendo una opción muy atractiva como inversión para generar ahorro o mantenimiento del patrimonio a mediano y largo plazo. La demanda por alquileres sigue siendo muy alta, por lo que continúa siendo una opción muy atractiva para el inversionista.

Mauricio La Buonora, La Buonora

Inés Guimaraens

Mauricio La Buonora

Me imagino que durante el 2023 Uruguay continuará recibiendo una corriente de inmigrantes con buen poder adquisitivo porque tiene la capacidad de ofrecer condiciones necesarias para que suceda.

En los últimos años, el mercado inmobiliario ha vivido una serie de cambios interesantes respecto a lo que estábamos acostumbrados porque “disfrutar de tu hogar”, se ha convertido en una tendencia dentro del rubro y que, pienso, se mantendrá.

Dicho lo anterior, creo fervientemente en la necesidad de que llevar adelante un estilo de vida “más sano”, en donde conectarse con uno mismo y el entorno que lo rodea sea algo habitual, y esto permitirá seguir acrecentando la demanda para toda la zona Este del país.

Por tanto, y en relación a nuestra empresa, seguimos retándonos para presentar proyectos innovadores, capaces de superar expectativas de los consumidores. Tenemos la responsabilidad de generar productos atractivos, en donde las personas se vean seducidas con la idea de contar con un espacio único, lleno de actividades, innovación, pensado para todas las edades. Nuestro objetivo en este momento y para el año que está por comenzar será seguir captando la famosa migración interna la cual se da hacia el Este.

Además, otro gran desafío que tenemos para seguir trabajando, es el de realizar nuestro propio fondo de inversión, puntualmente para el real estate. La idea es que capte capitales de grandes fondos que contemplen inversiones a largo plazo. Esto nos permitirá acelerar los procesos y escalar la cantidad de proyectos en carpeta, ya sea en territorio nacional como regional.

Ventura, Fabián Kopel

Fabián Kopel

Para la empresa las perspectivas son de un crecimiento muy importante porque cerramos el año con un montón de unidades en construcción y con una marca que se ve por toda la ciudad. En el primer trimestre del año que viene casi que se va a duplicar lo que lo que se ve hoy en la calle con los proyectos nuevos que vamos a estar haciendo. Quizás el año que viene tengamos algún momento en el que estemos con unas 2.500 unidades en proceso de comercialización, ejecución y desarrollo. Es un volumen muy importante para lo que es el país.

En lo que tiene que ver con el sector, hay factores internacionales que tenemos que contemplar cómo son las tasas en el mundo. Me parece que Uruguay está más blindado respecto a lo que está pasando y, a nivel regional, está muy bien posicionado.

A su vez, entendemos que los precios de comercialización de las propiedades hoy en día están baratos, deberían estar muchísimo más arriba por el tipo de cambio que hay y por el índice de construcción que ha ido subiendo y nosotros los promotores no hemos ajustado todavía. De mantenerse las condiciones, proyectamos que en marzo debería haber un incremento de los valores de la propiedad en dólares.