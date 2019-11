Sufrimiento puro: Old Boys y Old Christians jugarán la final del Uruguayo tras dramáticas semis

Por cuarta vez en cinco años, la final del Campeonato Uruguayo de rugby volverá a ser entre Old Chrsitians y Old Boys, el clásico de los colegios, que se disputará el sábado 16 de noviembre en el Estadio Charrúa Ambos lograron su pasaje sufriendo mucho en partidos extremadamente parejos, reflejo de la paridad que ha tenido el torneo.

Christians derroto a primera hora a Carrasco Polo 20-12. El azul no jugó bien y volvió a depender de su scrum, pero lo terminó sacando adelante porque en la recta final fue más sólido que su rival, cometió menos errores y sobre todo posicionó el juego donde necesitaba para forzar los errores del caballito, que mantiene su maldición respecto a las finales: no logra ser campeón no llegar a una final desde 2014.

El caballito se fue al descanso ganando 12-6, merced a un primer tiempo en el que hizo daño las escasas veces que trató de imprimirle ritmo y velocidad a la pelota. Del otro lado, Christians apeló al juego corto y al scrum, y por allí sacó dos penales, pero también se fue con las manos vacías un par de veces en las que la defensa de Polo en el breakdown respondió bien. Además, en en el cierre de esa primera parte Polo equilibró el scrum y hasta sacó algún penal que explicó la diferencia de seis puntos, que en un partido tan cerrado era vital.

En el segundo Christians estuvo contr las cuerdas en los primeros minutos, cuando siguió cometiendo una infinidad de errores de manejo, de disciplina y de toma de decisiones, y cediéndole el protagonismo al caballito, que tuvo la chance del golpe del knockout y lo dejó pasar. Entonces Christians encontró su mejor versión y le alcanzó con que sus líderes de juego se encendieran para, en la mejor jugada de toda la tarde, con velocidad de pelota para quebrar y ganando en el uno a uno, De León ganara la ventaja con una corrida en diagonal y jugara el offload de rever con Diego Ardao para pasar al frente 13-12.

Lo siguiente fue una catarata de errores notorios de ambos, sintiendo la presión del momento, que dejaron todo abierto hasta el minuto 77, cuando Christians lo cerró con penalty try desde el scrum.

El azul sigue sin mostrar el juego que puede y debería hacer, pero en base a esos forwards dominantes está en la final. Es una versión pragmática del azul, de overol, que va por la revancha de la final perdida en 2018 ante Trébol.

A segunda hora Old Boys y Montevideo Cricket regalaron un partidazo desde la emoción y al entrega, más allá de dejar mucho que desear desde los rugbístico.

Con forwards dominantes, con un scrum que hizo sufrir al rival, y con un medioscrum como Gastó Nicolás que jugó siempre cerca de la defensa rival y estuvo pronto para generar problemas, el decano domió el ritmo de juego, y le generó muchos problemas a un Old Boys que otra vez, como ante Cuervos, jugó a riesgo cero, con demasiado pie. Las pocas veces que sus backs tuvieron pelotas claras hicieron daño, como la jugada desde el line que terminó en un gran quiebre de Eugenio Plottier para el try que significó la ventaja de 13-11 al descanso, luego que MVCC sumara el primer try del partido a través de Quintela contra la bandera tras un sólido empuje del scrum. El gran pecado del decano, en todo el partido, fue tener una nula obtención en el line, que lo privó de un par de tries.

El partido parecía tener un vuelco cuando a los 36’ se fue con roja en el decano Henry Frederick por un tackle en el aire a Civetta. Pero en cambio, MVCC siguió defendiendo ordenado y agresivo en el punto de encuentro, y hasta se largó a jugar cuando tuvo la oportunidad, para llegar al try a los 48’ que le permitió empatar el partido 16-16,

Lo mejor de Cricket luego de eso fue que logró jugar lejos de su ingoal y casi no sufrir durante buena parte del segundo tiempo. Sin embargo, cuando el partido se iba, a los 77’ llegó un penal por offside de la línea en el scrum, que Albanell lo cambió por tres para el 19-16 final.

Old Boys no jugó bien y bien podría haber perdido. Sin embargo tiene una vida más y la oportunidad para corregir en la final, donde buscará revancha a las tres consagraciones de Christians en 2015, 2016 y 2017. Ante todo el rugby uruguayo volvió a regalar dos partidos emocionantes en semis y ahora va por cerrar con un gran show clásico.