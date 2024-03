Desparejo e impaciente: Peñarol volvió a perder por el Super Rugby Américas ante Pampas

Peñarol cosechó este viernes su tercera derrota, en cinco fechas, en el Super Rugby Américas. Fue ante Pampas 38-20, en una tarde en la que dejó pasar oportunidades y lo pagó caro y se volvió a mostrar como un equipo desparejo y con altibajos, en niveles individuales pero también en un esquema que no termina de enganchar a los forwards con los backs, y que padeció graves problemas defensivos.

Después de la goleada en el Charrúa de hace una semana ante Yacaré , Peñarol mostró una cara muy diferente ante Pampas. Con una segunda y tercera línea grande y potente, incluidos dos terceras líneas jugando como terceras (Rosmarino y Bianchi), el equipo se mostró por momentos dominante en el primer contacto ofensivo, aunque, le faltó que ese juego fluyera. Por momentos, también, el desgaste hizo que ese juego físico no pudiera imponerse ante una buena defensa. En ambos casos, de todos modos, faltó que el juego conectara más con los backs, y que con eso complicara por afuera, lo que le hizo la tarea más fácil a Pampas en defensa.

El primer try vino de un rebote tras un juego aéreo, uno de los mejores items del primer tiempo. Una patada arriba de Santiago Alvarez derivó en un knock on de la defensa de Pampas y un rebote que tomó primero Alonso y luego Diego Ardao, que corrió hacia el ingoal para el try.

Era el mejor momento del aurinegro, pero ahí empezó a mostrar uno de los fallos de esta tarde: el desaprovechamiento de oportunidades. Un penal factible de Zuccarino se fue afuera, y un par de patadas al touch tras penales terminaron quedando adentro. Tras una de esas vino un contraataque con el pie que transformó un 13-10 en un 10-17 con el que se fueron al descanso, en una primera parte en la que el scrum también la pasó mal.

En el segundo tiempo Peñarol perdió ideas, se impuso menos en el juego físico, fue entreverado con pelota, pero como gran virtud tuvo que le robó varias pelotas en el line out, con lo que le quitó chance de ataque. Y en una pelota, casi de la nada, un par de pases rápidos dieron la oportunidad de Deus de lastimar por afuera, mostrando sus atributos: velocidad de back e imposición física para ganarle en la carrera a otro forward y romper el tackle del wing, para el 15-17.

Pampas respondió rápido con otro try para el 24-15, aprovechando espacios por afuera de un equipo que mostraba mucho cansancio y lento reposicionamiento. Y luego vino un tramo que es un buen resumen de este momento de Peñarol: dominio en el juego durante varios minutos, sobre todo desde el line y maul, lo que derivó en dos amarillas de Pampas. Al tercero, en lugar de ir otra vez a esa formación, se fue al scrum. Y al siguiente free kick, en vez de apostar nuevamente allí y aprovechar los espacios por afuera, decidió jugar y la pelota quedó trabada arriba. Siguiente jugada: nuevo ataque de Pampas de toda la cancha, aun mas lento reposicionamiento que en el try anterior y try con espacios de Pampas, con dos menos, para cerrar el partido con el 21-15. En los minutos finales, un try por lado que no cambió la historia, para el 38.20.

El camino de renovación de Peñarol es lento y hay que tener paciencia. Hoy el equipo mostró algunas señales positivas, pero evidentemente le faltan minutos de horno. Quizás un equipo con más experiencia hubiese ganado el partido, o al menos llegado parejo hasta el final. Pero el equipo que hay es este, con esta experiencia, y hay que trabajar desde allí.