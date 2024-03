Tarde de fiesta para el rugby: cuando estaban entre la espada y la pared, ganaron Los Teros Sevens y Peñarol

En su mejor partido en el Challenger de Montevideo Los Teros Sevens le ganaron a Portugal por cuartos de final 26-7 y con eso se metieron entre los cuatro mejores, el primer objetivo del equipo en el torneo porque los acerca al objetivo de la clasificación al repechaje al Circuito Mundial. Ahora jugarán el domingo ante Chile en semifinales, lo que asegura un sudamericano en la final.

Venía siendo un mal torneo para el seleccionado uruguayo, presa de la presión de jugar como locales. Habían dominado todos los partidos, pero habían perdido los dos de la serie, ante Uganda y Alemania, lo que los hizo clasificar en el último lugar disponible a cuartos de final, el de segundo mejor tercero.

Pero entre la espada y la pared apareció toda la categoría de este equipo olímpico y que el año pasado fue del circuito principal. Fue un triunfo de punta a punta, dominando completamente a un rival que había sido el mejor de una serie extremadamente pareja, en la que perdió ante Kenia y le ganó a Georgia y Tonga.

Los Teros sevens arrancaron 12-0 merced al estilo que los caracteriza: buena obtención, juego veloz pero frontal y potencia de fuego para definir. Diego Ardao se puso el equipo al hombro y tuvo más participación ofensiva que siempre, y dos tries, de Amaya y Facciolo, pusieron el 12-0.

Sobre el final del primer tiempo parecía que venían los fantasmas: un riesgo innecesario en un ataque de Juan Gonzalez trajo un contragolpe y try de Portugal en la última del primer tiempo, cuando los europeos casi que no habían cruzado la mitad de la cancha. Ese nerviosismo se trasladó al arranque del segundo tiempo, donde Uruguay se apuró dos veces en definir una pelota cuando lo que pedía el libreto era paciencia y un par de fases más. Pero finalmente fue un try de Ardao en una jugada en corto, y otro de Viñals tras buena diagonal y tijera con Baltazar Amaya, que liquidó el pleito.

A big way for @RugbyUruguay to end their evening 🇺🇾



Uruguay put on a show to progress past Portugal into the semi-finals

A diferencia de los partidos anteriores Uruguay administró bien los tiempos, más allá de los nervios de la primera parte, y mostró que tiene juego para ir por la copa.

Peñarol Rugby también ganó

En el otro partido clave de la jornada, Peñarol le ganó el clásico sudamericano a Selknam de Chile 25-23, por la fecha 4 del Super Rugby Américas. Fue un tenso encuentro que se definió en la última pelota, un try del hooker Joaquín Myszka en un maul. Fue una definición infartante, ya que los aurinegros llegaron a ir ganando 20-9, aunque una amarilla a Carlos Deus tras un derrumbe de maul le dio a los chilenos una vida más, cuando no encontraban los caminos al ingoal, para el try del 20-16.

Hontou erró un penal a los 75’ para irse 23-16.y en la siguiente jugada llegó el try de Selknam, primero en un buen contraataque por afuera con varios tackles errados, y luego un par de fases de pick and go, para pasar 23-20 a a los 77’.

Peñarol lo fue a buscar con el maul, consiguió uno que avanzó hasta el ingoal pero la pelota quedó suelta y Selknam salió. Parecía el final, pero Peñarol tuvo una más, volvió a apostar al line y maul en mitad de cancha, sacó un penal y con la misma fórmula pero en las 5 yardas llegó al agónico try del 25-23.

Eɴ Cʜɪʟᴇ.

Cᴏɴ ᴇʟ ᴜ́ʟᴛɪᴍᴏ ᴀʟɪᴇɴᴛᴏ.



GANAR A LO PEÑAROL 👊

Un triunfo enorme para un equipo en plena y profunda renovación, que necesitaba un empujón anímico tras un arranque de torneo sin convencer.

Resultados del sevens challenger de Montevideo

Cuartos de final masculinos

Chile 12-Alemania 7

Portugal 7-Uruguay 26

Uganda 5-Kenia 7

Hong Kong 26-Tonga 7



Cuartos de final femeninos

Hong Kong 17-Uganda 22

China 24-Kenia 7

Argetina 26-Polonia 17

Bélgica 17-Tailandia 5

Fixture domingo Sevens Challenger Montevideo

Puesto 11 femenino

13:15 Papúa-México

Puesto 11 masculino

13:37 Papúa-México

Puesto 9 femenino

13:59 Paraguay-República Checa

Puesto 9 masculino

14:21 Georgia-Japón

Semifinales femeninas

14:56 Uganda-China

15:18 Argentina-Bélgica

Semifinales masculinas

15:40 Chile-Uruguay

16:02 Kenia-Hong Kong

Puesto 7 femenino

16:37 Hong Kong-Kenia

Puesto 7 masculino

16:59 Tonga-Portugal

Puesto 5 femenino

17:21 Polonia-Tailandia

Puesto 5 masculino

17:43 Alemania-Uganda

18:15 Tercer puesto femenino

18:37 Tercer puesto masculino

19:05 Final femenina

19:39 final masculina