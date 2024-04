Virginia Gallardo tuvo un accidente en moto: "Me duele la pierna, la cola y el abdomen"

Este jueves, durante la emisión de Poco Correctos en eltrece, Virginia Gallardo compartió que sufrió un accidente en su motocicleta. El incidente tuvo lugar en el barrio de Recoleta, cuando otro vehículo frenó bruscamente frente al suyo y no pudo evitar la colisión. "Lo digo por si alguien vio a una chica tirada con una moto en Avenida Libertador y Alvear. ¡Era yo!", relató.

En conversación con el Chino Leunis y el Pollo Álvarez, la panelista proporcionó detalles sobre el suceso que ocurrió mientras se dirigía desde su hogar al programa. "Sé que es algo que ocurre normalmente, un auto me frena a centímetros. El conductor se baja y se la agarra con el taxista de al lado, y le dice: ‘Viste lo que me hiciste hacer’. Mientras tanto, yo estaba tirada en el suelo", explicó.

Posteriormente, describió que se encontraba sentada sobre varios almohadones debido al intenso dolor que sentía. "Me caí de este lado (el derecho). Me duele la pierna, la cola, el abdomen...", afirmó. Y añadió: "Fue un accidente afortunado, me levanté rapidito".

Por último, reveló la sorprendente reacción del conductor del automóvil con el que colisionó. "Mi esposo me sugirió que pidiera su seguro y cuando me acerqué al hombre, me dijo: '¡Pero si tú me chocaste a mí!'". Y, para tranquilizar a todos, concluyó: "Afortunadamente, estoy bien".