Violación y homicidio de Bárbara Prieto: la fiscal ya decidió qué pena pedirá para el asesino

La fiscal de Rivera, Alejandra Domínguez, a cargo del caso de la violación y feminicidio de Bárbara Prieto, habló sobre el proceso judicial en curso y confirmó que buscará la pena máxima de 45 años para el joven de 20 años que fue señalado como el agresor.

La víctima, de 24 años, desapareció este martes por la mañana cuando iba en camino al Instituto de Formación Docente (IFD) en el que estudiaba para ser maestra. Cuando la familia supo que no había llegado al centro el hermano fue a una seccional a realizar rápidamente la denuncia, ya que sabían que la joven no era ni de faltar a clases ni de ausentarse de forma repentina.

La Policía comenzó a ver las cámaras de videovigilancia de la zona para seguir el camino de la joven, hasta un punto en el que ya no se la vio más: el hombre abordó a la víctima en bicicleta y la llevó al descampado, donde luego fue encontrada semidesnuda y con signos de violencia. Luego de matar a la mujer, el implicado se fue de la zona en bicicleta.

Finalmente, este miércoles las autoridades encontraron su cuerpo en un baldío de la calle Don Martín Padern Martínez, en la esquina del centro comercial.

Este viernes la fiscal del caso fue entrevistada en el Informativo Sarandí (Radio Sarandí) y habló sobre el proceso judicial en curso.

Consultada sobre la posible defensa del acusado, informó que éste decidió ejercer su derecho a no declarar y guardó silencio. "No colaboró, no quiso participar", dijo la funcionaria, quien también mencionó que por esta razón no se realizó la reconstrucción del crimen ya que habría sido muy doloroso para la familia de la víctima.

En cuanto al historial delictivo del imputado, explicó que solo tenía un antecedente por hurto en el año 2022. Debido a que era su primera infracción, se le había condenado a libertad condicional. Desde entonces, no había cometido más delitos, al menos no conocidos por la Justicia.

"Son cosas que a veces uno intenta entender y no logra hacerlo", dijo respecto a pasar de un simple hurto hasta el crimen del pasado martes.

La fiscal también mencionó que la víctima y el agresor no se conocían, que no había denuncias de agresiones similares recientes en la zona y que el joven no escogió a Prieto específicamente, sino que fue un "ataque aleatorio".

En cuanto a lo que viene, Domínguez afirmó que decidió presentar cargos y buscará la pena máxima de 45 años.

"Tengo que acelerar los informes del laboratorio biológico, ya que se enviaron muchos indicios para analizar: ropa, muestras de la víctima y del acusado, autorizados por el juez. Eso es lo que necesito, y tan pronto como los tenga, presentaré los cargos", explicó.

Respecto a una posible evaluación psicológica del acusado, dijo que "no es un interés" de la Fiscalía en este caso, pero no descartó que la defensa lo solicite.