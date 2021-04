Superliga: las críticas de Bielsa, Guardiola y Klopp, y el silencio de Zidane

La creación de la Superliga europea, la nueva competición privada que hará la competencia a la Liga de Campeones de la UEFA, ha generado muchas reacciones desde el anuncio de su formación el pasado domingo.

Desde la UEFA y la FIFA hubo advertencias ante la creación de esta nueva competencia formada por 12 de los principales clubes de Europa y que tiene al presidente de Real Madrid, Florentino Pérez, al frente de la agrupación.

Además, varios protagonistas de la elite del fútbol se han manifestado al respecto.

Uno de ellos fue el entrenador argentino Marcelo Bielsa, técnico de Leeds de Inglaterra, quien cuestionó la creación de la Superliga.

“Los más poderosos lo son por lo que producen y por lo que convocan. Pero el resto es indispensable. Lo que le da salud a la competencia es la posibilidad de desarrollo de los débiles, no el exceso de crecimiento de los fuertes”, dijo “el Loco” este lunes en el marco del partido entre su equipo y Liverpool, uno de los 12 clubes que forman parta del nuevo proyecto.

“Pero la lógica que impera en el mundo, y el fútbol no está afuera de eso, es que los poderosos sean más ricos a costa de que los débiles sean más pobres”, agregó Bielsa.

El rosarino se mantuvo en la línea de su club, cuyos jugadores saltaron a la cancha con remeras con la leyenda: “Gánenselo en la cancha. El fútbol es de los aficionados”.

Otro que fue crítico fue el entrenador de Manchester City, Pep Guardiola, quien cuestionó este martes el proyecto de Superliga, en el que se encuentra su actual club, y estimó que una competición en la que la participación está garantizada sin importar el mérito "no es deporte".

Paul Childs / POOL / AFP

Pep Guardiola

"El deporte no es deporte cuando no existe la relación entre esfuerzo y recompensa. No es deporte si el éxito está garantizado o si perder no tiene ninguna importancia", explicó el catalán sobre una competición en la que 15 plazas de las 20 del total estarían reservadas todos los años a los equipos fundadores.

Uno de esos lugares inamovibles sería para el propio Manchester City. Los demás fundadores son otros cinco clubes ingleses (Manchester United, Chelsea, Arsenal, Tottenham, Liverpool), tres españoles (Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid) y tres italianos (Juventus, Inter de Milán, AC Milan).

Klopp: "La gente no está contenta”

Jürgen Klopp, entrenador de Liverpool, uno de los 12 clubes fundadores de la Superliga, fue captado este lunes mientras miraba a sus rivales de Leeds hacer la activación con el mensaje en sus remeras. Antes del encuentro de este lunes, el DT germano se manifestó sobre el tema del momento.

"La gente no está contenta y puedo entenderlo, pero no tengo mucho más que decir, porque no fuimos consultados durante el proceso, ni los jugadores ni yo", dijo el técnico alemán a Sky Sports.

Paul Ellis / AFP

Jurgen Klopp

Klopp, que en el pasado se había expresado en contra de la creación de la Superliga, aseguró que no ha cambiado de opinión. "Mi sueño siempre ha sido entrenar a un equipo, por lo que por supuesto no tengo ningún problema con la Liga de Campeones" actual.

"Amo el aspecto competitivo del fútbol, amo la idea que el West Ham (actualmente 4º clasificado de la Premier League y virtualmente clasificado para la Champions) pueda jugar la Liga de Campeones la próxima temporada. No quiero que se clasifiquen para ser honestos, porque nosotros también queremos estar, pero quiero que tengan una oportunidad", continuó.

En 2019, el DT había manifestado su rechazo a este nuevo proyecto: “Espero que la Superliga Europea nunca suceda. Para mí, la Superliga es la Champions, en la que no juegas siempre contra los mismos equipos. ¿Por qué crearíamos un sistema en el que Liverpool se enfrente a Real Madrid diez años seguidos? ¿Quién quiere eso?”.

Este lunes, Klopp, no obstante, se abstuvo de criticar abiertamente que su club forme parte de los fundadores de la Superliga.

"No tengo todas las informaciones, no sé por qué los 12 equipos lo han hecho. Cierto que algunas cosas van a cambiar el futuro del fútbol", insistió, subrayando que la UEFA defiende desde hace tiempo un mayor número de partidos europeos para aumentar los ingresos.

Zidane evitó pronunciarse

El entrenador francés de Real Madrid, Zinedine Zidane, rechazó este martes en rueda de prensa dar su opinión sobre la Superliga europea pese a que su club es uno de los fundadores, afirmando que es una cuestión que corresponde a otra persona, el presidente Florentino Pérez.

Ina Fassbender / AFP

Zinedine Zidane

"No voy a dar mi opinión. Van a decir que ‘Zidane nunca se moja, nunca dice nada’ ¿Por qué? Porque lo que me anima es mi trabajo, el día a día. El Cádiz", explicó Zidane en la rueda de prensa previa al partido contra el Cádiz de la 31ª jornada de Liga.

"Eso es una cuestión de una sola persona, del presidente. Cada uno tiene su opinión, pero yo no estoy aquí para hablar de esto. Yo estoy aquí para hablar de la Liga, de la Champions... El resto, no es mi trabajo", añadió Zidane.

Preguntado sobre si habían hablado en el equipo de la creación de la Superliga, Zidane aseguró que: "Nada, cero. Hablamos de una sola cosa, del partido de mañana. Y los jugadores piensan solo en esto. Porque vienen todos los partidos detrás. Lo que tenemos que hacer bien, es el partido de mañana. El resto, no lo podemos ni controlar, ni hablar, nada".