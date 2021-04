Varini, el joven administrador de empresas que asumió el desafío de Rentistas

Liderazgo. Desde el conocimiento y el convencimiento. En la vereda de enfrente a la chapa, la autoridad o la voz de la experiencia. Ahí se para Martín Varini, de 29 años, ante los Yonatan Irrazabal, 33, Damián Malrechuaffe, 36 o el mundialista Jonathan Urretaviscaya, 30. Desde la semana pasada es el nuevo entrenador de Rentistas y este miércoles (hora 21, Estadio Centenario) hará su estreno como entrenador en Primera nada menos que ante Racing de Avellaneda y en el Estadio Centenario.

Por este joven entrenador apostó Rentistas, campeón del Apertura 2020 y sorprendente vicecampeón uruguayo, para suplir a Alejandro Cappuccio que se fue a Nacional.

¿Quién es? ¿De dónde salió? En diálogo con Referí, Varini contó su historia apuntando a lo que viene. Y lo que viene lo resume en una sola palabra: desafío.

Varini tiene 29 años (cumplirá 30 el 2 de agosto) y será el segundo entrenador más joven de la historia en el fútbol uruguayo de Primera División (el torneo comenzará el 8 de mayo). Quedará apenas tres meses atrás de Mario Szlafmyc, quien dirigió a Plaza Colonia con 29 años y seis meses en los primeros partidos de 2019.

@RentistasSAD

Varini tiene apenas 29 años

Hizo todas las formativas en Defensor Sporting hasta que, en 2010, Pablo Repetto lo subió a Primera División donde alternó durante tres temporadas con Gustavo "Chavo" Díaz y Tabaré Silva.

Al mismo tiempo integró la selección sub 20 que dirigía Juan Verzeri y donde jugaban Diego Polenta, Leandro Cabrera, Guzmán Pereira, Camilo Mayada, Pablo Ceppelini y Matías Vecino, entre otros. Quedó afuera en el último corte tanto del Sudamericano de Perú 2011 como del Mundial de Colombia del mismo año.

A los 22 años le salió un pase a Italia para jugar a Varese. Pero una serie de complicaciones le impidieron firmar contrato y jugar en ese equipo.

"Ahí volví con la cabeza de terminar los estudios universitarios y me alejé del fútbol, con 22, 23 años. Me recibí y empecé a trabajar. Pero con el tiempo se me despertó el bichito de volver al fútbol", expresó a Referí.

Estudió administración de empresas y desembarcó en el fútbol con la idea de ejercer su idea propia de liderazgo. Hizo el curso de entrenador y cuando en Defensor Sportins se enteraron lo llamaron para sumarse a las formativas. Fue un volver a las raíces. Dirigió a la sub 13, la Séptima, la Sexta y en los últimos años estuvo a cargo de la Tercera.

"Los conocimientos que adquirí en gerencia y administración los apliqué en juveniles, en gestión de plantel, en delegación de tareas, en asignación de roles claros y en generar un buen ambiente de trabajo", explicó el joven entrenador.

El fixture de Rentistas

Día Hora URU Partido Estadio TV Miércoles 21.00 Rentistas-Racing Centenario ESPN Jueves 29/4 21.00 São Paulo-Rentistas Morumbí ESPN Miércoles 5/5 21.00 Rentistas-Sporting Cristal Centenario ESPN Miércoles 12/5 19.00 Rentistas-São Paulo Centenario ESPN Miércoles 19/5 19.00 Sporting Cristal-Rentistas Estadio Nacional ESPN Miércoles 25/5 21.30 Racing-Rentistas Buenos Aires ESPN

El desafío es enorme por donde se lo mire. Rentistas viene de protagonizar la mejor campaña de su historia. Con una sola semana de trabajo debe debutar por Copa Libertadores en un grupo donde figuran dos campeones como Racing y São Paulo y un equipo grande de Perú, como Sporting Cristal. Pero además, Rentistas es un equipo que se desmembró en pleno Apertura y que una vez terminada la temporada 2020 generó muchos movimientos en altas y bajas.

Antes de la llegada de Varini ya se habían sumado Maicol Ferreira de Villa Española y Leandro Paiva de Cerro. Luego, el entrenador seleccionó en conjunto con la cúpula de la sociedad anónima deportiva a Esteban González (lateral derecho de Progreso), Mario García (volante de Cerro), Facundo Peraza (delantero de Progreso), Jim Morrison Varela (volante de Racing), Joaquín Sosa (zaguero o lateral izquierdo de Nacional), Emiliano Villar (delantero de Nacional), Martín González (zaguero de Cerro), Lucas Morales (lateral izquierdo de Wanderers), Jonathan Urretaviscaya (extremo de Peñarol) y Tabaré Viudez (mediapunta de Defensor Sporting que el domingo tuvo su primer entrenamiento).

Leonardo Carreño

Tabaré Viudez, la última alta del bicho

A Rentistas, en pleno Apertura se le había ido Cristian Olivera. Tras ganar ese certamen emigraron Alexis Rolín, Maximiliano Falcón, Robert Ergas, Matías Abisab, Santiago Romero. A fin de año se fue el argentino Mauro Valiente. A mediados del Clausura emigró Renato César. Tras el final de la temporada no siguieron Mathías Abero (se fue a Wanderers), Maximiliano Amondarain (a Cerrito), Maximiliano Lemos, y los argentinos Lucas Ontivero, Carlos Villalba (regresó a Talleres) y Nicolás Colazo.

"Es un desafío por la renovación que hay del plantel y porque los tiempos para competir son muy cortos; por surte los que quedaron del plantel lo tienen muy claro, son líderes y forman parte de esta gran campaña. La dirigencia tiene muy claros cuáles son los objetivos. La Copa es un hecho histórico para disfrutar y valorar, así nos lo transmitieron, pero somos responsables y competitivos, sabemos las adversidades que vamos a afrontar y lo tomamos como eso, un gran desafío", explicó.

Leonardo Carreño

El Centenario le cae bien a Rentistas, ahí serán locales en la Copa

Varini habla en plural por el cuerpo técnico que conformó junto a Claudio Rivero, ex Fénix y Defensor Sporting que se retiró tras jugar en La Luz, Diego Franco, que fue asistente y analista de video de Román Cuello en Liverpool y antes dirigió en formativas de Wanderers, y Nicolás Da Costa como preparador físico, quien se suma al profe institucional que es Federico Patiño, al igual que el entrenador de arqueros Ignacio Bordad, un profesional moderno y muy bien formado para la profesión.

Racing será su primer rival. Un equipo cuartofinalista en la pasada edición de Libertadores donde enfrentó a Nacional, dirigido por Sebastián Beccaccece. Ahora lo dirige el exentrenador de la selección de Chile, Juan Antonio Pizzi.

"Es un equipo que ha variado un poco de individualidades, que las tiene y muy fuertes, como Lucas Orbán, Leonel Miranda, Tomás Chancalay (llegó desde Colón), los chilenos Gabriel Arias, Eugenio Mena. Son jugadores de nivel internacional, es un equipo peligroso, que busca ser ofensivo que tiene la circulación rápida de los equipos argentinos con un delantero muy fuerte como Enzo Copetti (procedente de Atlético Rafaela) que mete muchas diagonales", analizó el DT.

"El partido lo tenemos que plantear desde lo colectivo para intentar potenciar nuestras virtudes, maximizar los defectos del rival y disimular los nuestros", agregó.

Varini no quiso adelantar qué sistema táctico usará ni cuál será la integración del equipo. "Intentaremos usar la falta de información que tiene el rival sobre nosotros a nuestro favor", dijo.

Lo que sí comentó es que todas las caras nuevas del equipo llegaron en buenas condiciones físicas y que el sistema táctico se adaptará a las circunstancias de cada partido.