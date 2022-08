Sutel marcó un cronograma de paros y movilizaciones "en protesta de la entrega del patrimonio de todos y de todas"

El Sindicato de las Telecomunicaciones (Sutel) definió un "cronograma de paros y movilizaciones" por los cambios en la Ley de Medios que "otorgan el patrimonio de los uruguayos y las uruguayas a privados y multinacionales", debido al permiso de brindar internet a las empresas cableoperadoras, confirmó a El Observador Florencia Leymonie, secretaria del sindicato.

Los paros fueron definidos del 1° al 15 de setiembre, los cuales serán distribuidos en distintos sectores con asambleas y después movilizaciones, distintas para cada sector.

Los paros concluirán 15 de setiembre. El 19 de setiembre se convocará un nuevo congreso para definir los pasos a seguir.

La intención de la agrupación es generar movilizaciones "en conjunto con el pueblo" por esta situación, que Leymonie cree que "no se puede ir sin un costo político" para "los que entregan la soberanía del país con este aditivo".

El gremio tomó esta medida en una convocatoria de emergencia de su congreso nacional de delegados, luego de que la coalición acordara modificar el artículo 56 de la Ley de medios para permitir la venta de internet de las empresas de cable. En su redacción anterior este artículo fue considerado como inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia, lo que abrió la puerta al Poder Ejecutivo para habilitar a cinco operadores a vender servicios de internet.

Según Leymonie, esta decisión afecta en el "40% de las ganancias de Antel", con la intención, según la secretaria, de "salvar" a los cableoperadores del interior. "Salvarlos no implica dar todo el negocio e infraestructura de Antel", criticó.

Además, remarcó que con la normativa vigente ya existe la posibilidad de asociación entre los cableoperadores y Antel. "¿Por qué no se profundizan los acuerdos con los cableoperadores para que Antel el mantenga negocio?", preguntó la sindicalista.

De todas formas, Leymonie definió como un "alivio" que no se haya derogado toda la Ley de medios como proponía el Partido Nacional, intención que no contó con el apoyo de Cabildo Abierto y el Partido Colorado. Sin embargo, en Sutel se mantienen alertas a que no se vuelva a la discusión por la renovación de toda la ley, un proyecto que está desde 2020 en el Parlamento. Según el sindicato esta idea implicaría "un retroceso en términos de libertad de expresión", marcó la gremialista.