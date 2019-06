T-Cross revoluciona el segmento SUV

Días pasados, Julio César Lestido S.A. presentó el nuevo SUV T-Cross de Volkswagen. Es un modelo innovador que llega acompañado de mucho más espacio, conectividad y personalidad. T-Cross es un vehículo global que fue desarrollado con características específicas para atender las necesidades locales de cada mercado. Para América Latina, se produce en São José dos Pinhais (PR), Brasil y tiene atributos exclusivos para la región, cambios en el diseño y más espacio interno que el modelo europeo.

“Be Practical, Be Intuitive, Be Cool, Be safe”, son los cuatro principales pilares de la concepción del T-Cross que nos acercan innovación en espacio interior, confort, diseño, conectividad, tecnología y seguridad.

A nuestro país, el Nuevo T-Cross llega con tres versiones de equipamiento: Trendline, Comfortline y Highline. Está impulsado por un motor MSI 1.6 litros, que genera una potencia de hasta 110 cv a 5.750 rpm y 155 Nm de torque máximo. Este motor puede ser combinado con la transmisión manual de 5 velocidades (solamente para la versión Trendline) o automática de 6 velocidades con función Triptonic (para las tres versiones).