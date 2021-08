Ta-Ta agita el mercado de valores con emisión de US$ 100 millones

La cadena de supermercados Ta-Ta fue autorizada por la Intendencia de Regulación de Financiera del Banco Central del Uruguay (BCU) como emisor de valores de oferta pública y también de un programa de Obligaciones Negociables (ON) por un monto de hasta US$ 150 millones. La empresa emitirá la Serie 1 por el equivalente a US$ 100 millones bajo ese programa en unidades indexadas (UI).