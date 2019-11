Tabárez: "Le agradezco al fútbol que me haga el regalo de estar en Hungría"

El encuentro entre Uruguay y Hungría por semifinales de la Copa del Mundo de Suiza 1954 fue catalogado en su momento como el partido del siglo. Este viernes a la hora 15 los celestes vuelven a enfrentar a los húngaros y el técnico celeste Óscar Tabárez recordó en conferencia de prensa cómo vivió aquel histórico juego: "La importancia de este partido está dada porque son importantes todos los partidos de fecha FIFA, pero tiene una connotación histórica. Yo lo viví de niño, tenía 7 años, y en mi escuela pusieron un aparato de radio gigante para que todos escucháramos el partido. Enfrentamos a un equipo que estaba haciendo una revolución futbolística en el mundo, sorprendiendo, tiene un récord de goleo en ese torneo que todavía no se ha superado, y a Uruguay le tocó perder su primer partido en torneos mundiales después de haber ganado en los años 1924, 1928, 1930 y 1950. Desde lo personal sentí por primera vez los nombres de Hidegkuti, Bozsik, Kocsis, Puskas que en ese partido no jugó porque estaba lesionado y después tuvo que jugar lesionado la final que estuvo muy condicionada por la característica de este partido, no solo porque estaba lesionado sino porque todos los demás jugaron el partido bajo una lluvia intensa y un barro que condicionó mucho el equipo que pasó a la final. Por todo eso agradezco que el fútbol me haga otro regalo, como es estar en Hungría y espero que en algún momento y no sé cuáles fueron las causas, por qué ha salido del concierto internacional y no ha vuelto. Hay que rastrear en la historia y desde allí rescatar las causas. Y después una adaptación al fútbol de estos días y se me antoja que nosotros lo hemos intentando y nos ha dado resultados, el apostar mucho al fútbol de la niñez y juveniles".

¿Cómo están los lesionados?

Tabárez también se refirió a los futbolistas uruguayos que no habían sido convocados anteriormente por estar lesionados, como Edinson Cavani y Luis Suárez: "Los jugadores están todos en perfectísimas condiciones, lo dicen los informes médicos y lo que uno ve. Obviamente, los que estuvieron lesionados si no jugaron algunos partidos tienen un rodaje diferente a los que juegan frecuentemente, pero son otros aspectos para ver en el partido y para tener en cuenta a la hora de manejar los minutos de cada jugador, porque después de este partido, cuando termine nos tenemos que abocar a ese partido con Argentina".



¿Se juega contra Argentina?

Sobre el encuentro contra los argentinos, previsto para el próximo lunes en Tel Aviv pero en duda por el conflicto entre Israel y Jordania, Tabárez señaló: "Conocemos informaciones pero no cosas concretas, supongo que en las próximas horas se consultarán los estamentos. Genera nerviosismo, pero tenemos que ser respetuosos de esos estamentos, consultar y tener una posición única, tranquilizadora de la AUF como institución en donde todos podamos dar nuestro parecer. Ojalá podamos jugar ese partido si se brindan las condiciones de seguridad que deben existir. Pero es poco lo que sabemos, porque además habría que interpretar cómo son las cosas ahí, la historia que tiene este conflicto, todas esas cosas uno siente que hay acuerdo y después que nunca se firmó un acuerdo. Llegan informaciones pero no sabemos cómo procesarlas, no nos da la capacidad y no estamos en un nivel de decisiones que nos corresponda a nosotros tomarla. Así que esperemos que se juegue porque sería algo muy importante, más allá que un partido con Argentina siempre es motivante, enfrentarlo en un partido amistoso como hace mucho que no se da, en un momento que vienen levantando, y es una potencia futbolística, es motivante y ojalá que esos posibles obstáculos desaparezcan y nos den la tranquilidad para que se juegue ese lindo partido".

El recambio celeste



🎥🏟️⚽️@Uruguay reconoció y entrenó en el Puskas Arenas a un día del amistoso ante Hungría.#ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/57BroAV2Xq — Selección Uruguaya (@Uruguay) November 14, 2019

El técnico celeste también se refirió al recambio que tuvo el plantel seleccionado en los últimos tiempos: "En este período, después de haber disputado la Copa América a mediado de año, estamos jugando fechas FIFA para tratar de afirmar cosas en el juego del equipo, que es uno de los objetivos de cada partido, el otro objetivo es el resultado, tratamos de jugar en serio y buscamos ganar, y el comportamiento en base al respeto que merecen los rivales, el público, el espectáculo en sí mismo. En ese sentido hemos incorporado jugadores jóvenes últimamente, que vienen del proceso de juveniles, que está vinculado a toda la actividad de la selección mayor y creo que del equipo que va a jugar, haciendo una cuenta rápida, de los 11 futbolistas, siete u ocho no hace más de dos años que están en la selección, algunos menos, unos meses. Entonces hay muchas cosas para ver, para confirmar y respecto a Hungría no tenemos mucho conocimiento pero hemos visto los partidos que jugaron contra Croacia y Azerbayan y hemos visto que desde el punto de vista agonístico tiene intensidad, juega fuerte, tiene orden táctico y no se me antoja que sea un equipo fácil. De ahí veremos no se pueden aventurar cosas antes de jugar pero vamos con la expectativa de hacer un buen juego".