Tabárez hace una prueba de compatibilidad ante Hungría

La renovación en la selección le planteó soluciones a Tabárez, enriqueció su campo de jugadores elegibles, pero también llegó con problemas. Por un lado, le permitió disponer de una variedad de futbolistas que le brindan alternativas en zonas en donde antes carecía de tanto talento. Por otro, le plantea interrogantes que debe responder. La primera que surge para esta fecha FIFA: ¿la dupla Luis Suárez-Edinson Cavani como tal seguirá siendo la fórmula ofensiva de Uruguay? ¿O tendrá que buscar otras figuras tácticas?

Desde que Cavani se ganó la titularidad en el Mundial 2010 y hasta Brasil 2014 –cuando FIFA sancionó a Suárez–, el delantero de PSG fue un sacrificado polifucional que se paró en la cancha como quinto volante en un sistema táctico 4-5-1, y con el Pistolero como único delantero. El sacrificio de Cavani fue un sello que le dio un valor agregado a la selección.

Entre 2014 y 2016, la ausencia de Suárez (durante 21 meses) le dio a Cavani la oportunidad de jugar en su puesto natural, como único punta. Ese que le reclamó Di Laurentis, el presidente de Napoli en el período que el salteño venía a sacrificarse como volante, cuando era el goleador del fútbol italiano.

En ese período, sin Luis, Edi convirtió siete goles en 13 partidos e incrementó su cuota goleadora de 35% (39 goles en los otros 111 partidos con la celeste) a 53%.

Al regreso de Suárez a la selección, en marzo de 2016, Cavani se había ganado un lugar en el área, y el Pistolero volvía por su lugar en el ataque. Para el de PSG ya no había vuelta atrás, no volvería a ser quinto volante, aunque en los hechos es eso y más en cada partido: por su despliegue físico brinda un plus desde lo táctico como ningún otro jugador, llegando al fondo a cerrar en el lateral o cubriendo un espacio en el mediocampo y, además, cumpliendo su tarea ofensiva.

AFP

Después de la Copa América de Brasil 2019, en los últimos cuatro partidos (Costa Rica, Estados Unidos y dos con Perú), en los que se Suárez y Cavani se ausentaron por lesión o decisiones de los médicos, Tabárez descubrió nuevas alternativas en la función ofensiva con volantes externos veloces que le dieron una dinámica diferente a la ofensiva, y fortalezas que este equipo puede aprovechar si juega con cinco volantes y un punta.

En la línea de cinco volantes hay tres puesto fijos e inamovibles, por la cohesión y versatilidad que le dieron al juego a partir del buen pie. Los tres que equilibran el juego en el mediocampo. Para esos tres lugares, hay cuatro nombres: Vecino, Valverde, Bentancur y Torreira. Momentos deportivos, lesiones y sanciones, van marcando la titularidad de tres de ellos, pero de allí no se movió Tabárez desde hace dos años

En setiembre y octubre, el entrenador descubrió que los Brian, Rodríguez y Lozano, o Giorgian de Arrascaeta (que no jugará en esta fecha FIFA porque disputa la final de la Libertadores) le dan un vértigo al juego ofensivo que no tiene con otros jugadores. Además, el de Santos Laguna y el de Flamengo le aportan las pelotas quietas.

Leonardo Carreño

Con esa figura táctica con cinco volantes, queda un lugar en el ataque.

En los último cuatro partidos jugó Maxi Gómez, pero con el regreso de Suárez y Cavani, el delantero de Valencia se sentará en el banco de suplentes.

Esta semana, Celso Otero, asistente técnico de la selección, dijo en AM 1010: “Vamos a buscar señales en estos amistosos para obtener más recursos en fase atacante, sobre todo por bandas para ver si aplicamos algo que nos puede resultar beneficioso para aprovechar el potencial de definición que tenemos por el centro”.

El asunto que se plantea ahora es, ¿Suárez-Cavani juntos? Como en el Mundial de Rusia 2018, que se encargaban de todas las tareas ofensivas. ¿O Tabárez tendrá que lograr un mix entre lo que ganó esta selección con el enriquecido mediocampo, fortalecido por el fútbol veloz por las bandas o el valor agregado de los dos goleadores históricos? ¿Cómo aprovecha Tabárez en su máxima expresión la capacidad ofensiva de la selección? ¿Cavani volverá al sacrificio como volante? ¿Suárez o Cavani esperarán en el banco? No parece una opción que uno de los goleadores históricos vaya al banco, más allá de los circunstancial de este partido ante Hungría en el que el de Barcelona pueda empezar en el banco porque viene de una lesión, o el de PSG tenga pocos minutos por su larga inactividad (no jugó entre el 25 de agosto y 27 de octubre).

Leonardo Carreño

Tabárez fue muy claro en la conferencia de prensa posterior al 1-0 contra Perú en el Estadio Centenario que un sistema 4-3-3 es incompatible con la presencia conjunta de Suárez y Cavani. Sin embargo, ¿es posible que Cavani ingrese en la opción de 4-5-1?

El amistoso de este viernes servirá para ver nuevas alternativas con las que probará Tabárez de cara a las Eliminatorias que comenzarán en marzo. En Budapest a partir de la hora 15 y el lunes en Tel Aviv ante Argentina, el técnico de la selección cerrará el período de pruebas para iniciar en 2020 el recorrido que tiene como destino ganar la Copa América de Argentina y Colombia y colocar a Uruguay por cuarta vez consecutiva en un Mundial.

Como nunca, Tabárez tiene en sus manos la posibilidad de moldear una selección con un potencial único, incluso superior al que tuvo con el mejor Forlán. Porque tendrá lo más selecto de los jóvenes volantes y los últimos destellos de los históricos Suárez-Cavani. En las decisiones del técnico, estará la suerte de Uruguay.