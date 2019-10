Tabárez tuvo un mano a mano con Cáceres por su roja en Lima

El entrenador de la selección uruguaya, Oscar Tabárez, reveló que tuvo una charla con Martín Cáceres tras su expulsión en el partido amistoso que Uruguay empató el martes 1-1 con Perú.

¿Qué se dijeron en el mano a mano?

“Cuando nos despedimos le dije: ‘Pensá. No te quiero decir nada más, pensá’, reveló Tabárez que le manifestó a su dirigido.

El técnico de la celeste, en conferencia brindada al arribar a Uruguay agregó que Cáceres le respondió: “Sí Maestro no me diga nada más que ya lo dijo todo”.

Al margen de la situación vivida, que dejó al equipo con 10 jugadores desde la media hora de juego, el técnico alabó al jugador diciendo.

AFP

“Esa fue la conversación. Además es una persona a la que le tengo mucha confianza, hace poco pasó por una situación que había dudas si podía volver a su nivel, lo logró. Aprobé su esfuerzo, de decisiones buenas que tomó, de arrimarse nuevamente al fútbol italiano. El futuro va a decir, pero ya saben los futbolistas todos, no solo Martín, lo que pienso en este aspecto. Más allá de que lo pudimos sobrellevar no está bien. Es algo que no tiene porqué suceder de esa manera que sucedió”.

Al finalizar la conferencia el técnico de Uruguay dejó en claro que volverá a tener en cuenta al jugador pese a la roja que recibió el jugador tras discutir con el árbitro colombiano Carlos Herrera.

“Le sacan una amarilla y enseguida le sacan la roja, quiere decir que fue por hablar o algún otros motivo pero no entré en detalles porque el futbolistas en ese momento no está en condiciones de que le den ningún tipo de sermón ni nada por el estilo a los pocos minutos de pasar esto. Yo sé cuando un futbolista es buena gente, buena madera, enseguida está arrepentido y enseguida quiere salir de eso y fortalecerse para la próxima oportunidad que tenga. Ahora vamos a tener que repasar los reglamentos para saber si lo podemos tener para las fechas que viene”.