Lo que dijo Tabárez de la roja de Cáceres, el gol de Darwin y su elogio a Vecino

El técnico de Uruguay, Óscar Tabárez, habló de la expulsión del defensa Martín Cáceres en el amistoso contra Perú en conferencia de prensa brindada al finalizar el juego en Lima que terminó igualado 1 a 1.

Cáceres vio la roja sobre la media hora de juego por protestar y ponerse cara a cara contra el árbitro colombiano Carlos Herrera.

AFP

Tabárez dijo sobre la acción: “Creo que salimos a buscar los partidos en Montevideo y acá, después por una situación que es lamentable, una expulsión en el primer tiempo que no la entiendo, no debería pasar, y eso nos condicionó mucho pero pese a todo viendo las estadísticas del partido hemos tirado más al arco con Perú. Nos superó en posesión de pelota en un 4% y creo que es un mérito de mis futbolistas el luchar por el resultado y esperar una chance. Y creo que llegó en el peor momento, cuando Perú comenzó a manejar la pelota y Perú empezó a agarrarla pero pusimos velocidad arriba y le doy el valor al resultado porque se consiguió cuando las cosas se habían puesto muy difíciles”.

El gol de Darwin

AFP

Con relación al gol convertido por Darwin Núñez, el entrenador celeste remarcó: “Y en este momento algo que en otros países veo que se está fomentado, como la gestión del recambio, nosotros no digo que ya definitivamente lo hemos conseguido pero cada vez que miramos a las selecciones juveniles se nos da algo, por ejemplo el futbolista que convirtió el gol hoy, Darwin Núñez, es un jugador que jugó en la última Sub 20. Su venida a la selección tuvo que ver porque no estaba Suárez, Cavani, ni Stuani y mostró que con el tiempo, el rodaje, las oportunidades que pueda tener pueden permitir soñar que el proceso de selección va a seguir más allá de quién esté al frente y eso es algo importante”.

“Lo nombré a él porque entró por primera vez en la selección mayor y a los cinco minutos hizo el gol. Son esas cosas que el fútbol nos da, que no están demasiado previstas pero como en este caso, como el entrenador del equipo que logró empatar el partido, me pone contento. Y si hablamos de Valverde, Vecino, Giovanni González, Viña, Josema Giménez, Campaña, son todos jugadores que han venido de procesos de juveniles y eso tiene que ver con los 200 partidos, lo miro desde ese punto de vista”, agregó.

Elogios a Vecino

AFP

En la conferencia de prensa, el técnico Tabárez tuvo palabras de elogio para el volante Matías Vecino y reveló lo que habló con el capitán Diego Godín luego del empate celeste.

“Habíamos conseguido el gol faltaban 10 minutos y le pedimos (a Godín) que estuvieran bien parados y se apoyaran en los dos mediocampistas centrales, uno de los cuales, Vecino, yo generalmente no hablo de individualidades pero lo que jugó este muchacho hoy a mi manera de ver fue impresionante. Y el capitán me contestó: ‘Estamos bien”.