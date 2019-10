Darwin Núñez y las sensaciones que experimenta con la selección

Darwin Núñez vive su nueva convocatoria a la selección con la ilusión de su juventud. No podía creer cuando salió la nómina de reservados y se vio en una foto al lado de Suárez y Cavani. Y por estas horas lo invadía la ansiedad por entrenar al lado del capitán Diego Godín.

El delantero de Almería, surgido en las formativas de Peñarol, llegó a Uruguay para defender a la selección en los amistosos del viernes contra Perú en el Estadio Centenario y el martes ante Perú en Lima, y manifestó su pena por no poder conocer a Edinson Cavani y Luis Suárez.

AFP

“Una pena no poder conocer a Cavani y Suárez, les deseo una pronta recuperación así como también a De Arrascaeta que fue operado. En otro momento me va a tocar conocerlos y debo aprovechar esto que me toca en mi carrera. Pero bueno voy a estar con Godín”, comentó el jugador ante los medios en el aeropuerto de Carrasco.

Núñez reveló que había quedado nervioso al no entrar en el amistoso del pasado mes ante Costa Rica y perderse el juego ante Estados Unidos por estar sentido. Pero dijo que el técnico lo tranquilizó en una charla que mantuvieron.

Camilo Dos Santos

“Tabárez me dijo que si no iba a estar en esta podía estar en otra, que me quedara tranquilo porque esto es largo y que siguiera trabajando”, expresó el jugador.

Núñez reveló las sensaciones que le provocó verse en la lista de jugadores convocados.

“Cuando miré la lista que me pasó mi hermano dije 'pah, no puedo creer', estaba Suárez y Cavani en la foto que me pasó mi hermano y no lo podía creer. Lo primero que hice fue llamar a mis padres. Ahora voy a conocer a Godín al que siempre quise conocerlo”.