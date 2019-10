Los elogios de Diego Godín a Brian Rodríguez

Diego Godín desembarcó en Carrasco alabando las condiciones de su nuevo compañero en la selección Brian Rodríguez, al que catalogó de “jugador diferente”, al tiempo que dijo sentir orgullo por las palabras de Darwin Núñez que quería conocerlo.

El zaguero llegó a Uruguay para defender a la selección uruguaya en los amistosos del viernes contra Perú en el Estadio Centenario y el martes 15 en Lima, manifestó estar en buenas condiciones tras abandonar la cancha el pasado fin de semana en el partido de Inter.

“Tuve un pequeña dolencia en la rodilla, me generó molestias pero nada importante y ahora llegó para ponerme a la orden del técnico y la sanidad para ser evaluado, pero yo me siento bien y con fuerza”, dijo Godín ante los medios en el aeropuerto de Carrasco.

Posteriormente habló sobre la incorporación de nuevas figuras como los juveniles Brian Rodríguez y Darwin Núñez.

AFP

“Brian (Rodríguez) bien, con las ganas y la ilusión del que llega por primera vez y un jugador diferente, un jugador veloz, con buen uno contra uno y que puede desequilibrar por la banda. Todo lo que sea sumar bienvenido sea”.

AFP

Cuando se le consultó qué le generaban las palabras de Darwin Núñez, que manifestó estar deseoso de conocerlo, Godín respondió: “Orgullo me genera. Me pongo en la piel de él y recuerdo cuando me citaban por primera vez que jugaba en Cerro y soñaba con ver a Paolo Montero, Lugano, Forlán y ahora voy a saludarlo (a Darwin) y hacerlo sentir como uno más para que pueda demostrar lo mejor en la cancha”.

Godín habló sobre su adaptación al fútbol italiano donde se encuentra defendiendo a Inter luego de 12 años en España.

“Cambiando de fútbol, un equipo nuevo, nuevo sistema (juegan con línea de tres) del que no venía acostumbrado en estos años con Atlético y la selección. Adaptándome a una nueva vida porque estar en Madrid era como estar en casa, como cuando me fui de Uruguay a Europa. Pero me encontré con un gran club, la suerte de tener a Matías Vecino que me ha ayudado bastante al principio sobre todo con el tema del idioma. Borja Valero que es un español, Lautaro Martínez, pero me encontró con un gran club”.

AFP

El capitán de la celeste se encargó de dejar en claro a los medios peruanos que los amistosos con Perú no son una revancha por la eliminación de la última Copa América.

“Revancha no, ese partido ya pasó, nos tocó quedar afuera por penales y esto es un amistoso que nos sirve para sacar evaluaciones. Lo tomamos como una prueba, Perú es un rival muy competitivo, nos va a exigir muchísimo.

Y concluyó hablando de tener un nuevo duelo con Paolo Guerrero: “Un delantero importante, la referencia de Perú y un jugador a tener en cuenta siempre, no es casualidad que lleve tantos años siendo referencia de su selección”.