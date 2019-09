Stuani y un juicio que afecta su vínculo con la selección

A los 32 años, Cristhian Stuani vive con particular felicidad su presente. A fuerza de goles se ganó un lugar preferencial en Girona, donde en la temporada 2017-2018 y 2018-2019 convirtió 40 tantos. Y como recompensa sigue siendo considerado jugador de selección. Incluso cuando vivir a la sombra de Luis Suárez y Edinson Cavani genera pocas oportunidades, el Flaco se las ingenió para ganarse el lugar en el combinado como tercera opción ofensiva.

De cara al que puede significar su último ciclo con la celeste, el camino al Mundial de Catar 2022, Stuani convive con la incertidumbre. El juicio por amaño de partidos en el que quedó atrapado el uruguayo, con otros 35 acusados en la causa, lo llevó a declarar ante la Justicia y lo vuelve a poner entre la espada y la pared.

EFE

La situación, inesperada porque preveían sus abogados que no tuviera que presentarse a declarar en octubre, se transformó en un dolor de cabeza que amenaza con complicar su futuro en el combinado.

Stuani ya se perdió los amistosos de fecha FIFA del mes de setiembre. El delantero no pudo viajar a defender a Uruguay ante Costa Rica y Estados Unidos debido a que fue citado a declarar.

Y este miércoles, luego de ser reservado para los amistosos del mes de noviembre contra Perú, puede volver a quedar atrapado entre la Justicia y la selección uruguaya.

¿Por qué razón? Se postergó el juicio por el amaño del partido de la Liga española de fútbol que jugaron Levante y Zaragoza en 2011. El macrojuicio se reanudará a principios de octubre debido a que el abogado del expresidente de Zaragoza, Agapito Iglesias, está enfermo.

¿Para cuándo quedaron las futuras audiencias? El juicio se reanudará el 1° de octubre con el interrogatorio de los testigos, entre los que no pudieron declarar tras la suspensión del juicio, en el mismo orden en el que habían sido citados en las sesiones anuladas, según reveló el diario AS.

El 1º de octubre se deberán presentar siete testigos y al día siguiente la misma cantidad. El 3 se presentan los Peritos. Al tiempo que el viernes 4 y los días hábiles consecutivos, 7 y 8, si fuera preciso, hasta la conclusión se destinará a Documental, Conclusiones e Informes.

Stuani fue reservado por el cuerpo técnico de la selección uruguaya de fútbol para los amistosos con Perú y debe presentarse en Montevideo el lunes 7 o el martes 8.

Uruguay enfrentará a la selección incaica el 11 de octubre en el Centenario y la revancha se jugará el 15 en Lima.

¿Puede venir?

El retraso en el juicio genera la inquietud por saber si Stuani podrá venir a defender a la selección o, si por el contrario y como pasó en los partidos con Costa Rica y EEUU, se verá impedido de defender a la celeste.

EFE

“Por ahora no hay nada que diga que no puede estar. Nosotros mandamos la reserva y nadie nos dijo que está impedido de viajar”, expresó el gerente deportivo de la AUF, Eduardo Belza, a Referí.

Belza agregó: “Tengo entendido que Stuani ya declaró. Ellos tienen que estar presentes tres veces. Cuando se abre el juicio, cuando les toca declarar y en el cierre porque tienen derechos a la palabra final. En la fecha FIFA de setiembre no pudo estar con la selección porque fue la audiencia, pero ahora nadie nos dijo que no viaja”, concluyó.

Desde el diario AS informaron a Referí que Stuani está citado para el viernes 4 y que esa comparecencia es obligatoria. Allí se conocerá la conclusión final del juicio o si se vuelve a postergar.

Si todo transcurre dentro de los carriles normales, Stuani se presentará en el juicio el viernes 4, jugará el fin de semana defendiendo a Girona y posteriormente viajará a Montevideo para los amistosos con Perú.

¿Qué sanción pidieron para los involucrados en el caso?

El fiscal de la Fiscalía Anticorrupción de Valencia, Pablo Ponce, pidió para los acusados dos años de cárcel por un delito de corrupción deportiva –LaLiga reclama cuatro-, seis años de inhabilitación para la práctica del fútbol, así como para ser entrenador o gestor deportivo, y una multa para cada uno de ellos de 1,9 millones de euros.

@Uruguay

En el caso de Stuani, por ser jugador de la selección nacional, podría verse inhabilitado de jugar las próximas Eliminatorias para Catar 2022.

La incertidumbre gobierna la escena. Stuani se mantiene en vilo hasta que la Justicia no se exprese.

¿Qué declaró Stuani?

Leonardo Carreño

En su declaración sobre el amaño en el partido de 2011 por el que es investigado junto a otras 35 personas, el delantero señaló que "fue todo normal”. “Habíamos conseguido el objetivo la semana anterior y era motivo de alegría”, agregó, según señaló el diario deportivo As de Madrid, haciendo referencia a que habían logrado la permanencia.

Sobre sus cuentas en España, dijo: "No las utilizaba porque no estaba aquí. Se ve que no la usé. No tengo ningún tipo de explicación".

Amistoso con Argentina

El gerente deportivo de la AUF, Eduardo Belza, confirmó a Referí que el amistoso de noviembre contra la selección de Argentina “está acordado pero falta la firma del contrato y nada más”. El citado encuentro está previsto para el 19 de noviembre en Israel. Antes de medirse contra Argentina, la selección uruguaya jugará el el 15 de noviembre ante Hungría reinaugurando el estadio Ferenc Puskas.