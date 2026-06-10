Mundial 2026 | El fantasma del niño en los pasillos, muertes ocultas y la estatua que se mueve: las leyendas urbanas que rodean al Estadio Azteca

A horas de volver a convertirse en el centro de atención del fútbol mundial, el Estadio Azteca no solo acumula historias deportivas. El escenario que recibirá la ceremonia inaugural del Mundial 2026 también está rodeado por una serie de leyendas urbanas que desde hace décadas forman parte del folclore popular mexicano.

Entre relatos de fantasmas, supuestas muertes durante su construcción y una estatua que, según algunos trabajadores, cambia de posición, el llamado "Coloso de Santa Úrsula" se convirtió en uno de los recintos deportivos con más mitos de América Latina .

Una de las historias más conocidas sostiene que durante la construcción del Estadio Azteca , entre 1962 y 1966, varios obreros habrían perdido la vida y algunos incluso habrían sido enterrados en los cimientos como parte de antiguas creencias destinadas a garantizar la solidez de la estructura. Sin embargo, no existen pruebas ni registros oficiales que respalden esa versión.

Otra leyenda señala que en los túneles y pasillos del estadio aparece el fantasma de un niño que habría muerto en medio de una multitud durante los primeros años de funcionamiento del recinto. Vigilantes y empleados alimentaron el mito durante décadas con relatos sobre ruidos extraños, luces inexplicables y sombras observadas cuando el estadio permanece vacío.

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Los rumores sobre presencias sobrenaturales tienen incluso una explicación alternativa. Durante la construcción del Azteca era común que algunos trabajadores durmieran dentro de la obra, lo que dio origen a historias de luces misteriosas y figuras que se movían durante la noche.

La leyenda del "Nachito", la estatua del Estadio Azteca que cobra vida

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Entre las leyendas más curiosas aparece la de "Nachito", una estatua instalada en homenaje al aficionado Ignacio Villanueva, reconocido por su fidelidad al Club América. Algunos trabajadores y visitantes aseguran que la figura parece cambiar de posición o modificar la dirección de su mirada cuando el estadio queda vacío.

Otro de los relatos más difundidos está relacionado con el hallazgo de restos de mamut durante las excavaciones para levantar el Banorte. El descubrimiento fue real, pero con el paso de los años derivó en historias que vinculan al Azteca con antiguos espíritus y fenómenos inexplicables bajo sus tribunas.