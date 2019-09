Stuani y Munúa respondieron ante la Justicia española, ¿qué le dijeron?

El juicio por el amaño de un partido de la Liga española de fútbol en 2011 entre Levante y Zaragoza continuó este lunes en Valencia y tuvo entre los futbolistas que declararon a los uruguayos Cristhian Stuani y Gustavo Munúa, quienes en aquel entonces defendían al conjunto local.

El partido en cuestión se remonta a la última jornada de la Liga 2010-2011. Real Zaragoza evitó bajar a segunda división al imponerse a Levante (2-1) a domicilio, en Valencia, gracias a dos goles de Gabi Fernández.

La justicia sospecha que Zaragoza ingresó 965.000 euros en las cuentas bancarias de algunos de sus jugadores y miembros del equipo técnico, para que a su vez lo entregaran a los jugadores de Levante, a fin de amañar el partido.

Lo que dijo Stuani

Stuani, que jugó este domingo para Girona y marcó tres goles, estaba cedido a Levante en aquel entonces.

En sus declaración, el delantero señaló que "fue todo normal”. “Habíamos conseguido el objetivo la semana anterior y era motivo de alegría”, agregó, según señala el diario deportivo As de Madrid, haciendo referencia a que habían logrado la permanencia.

Con respecto a los movimientos de sus cuentas bancarias, indicó que usaba unas cuentas en Uruguay.

"Termina La Liga y me voy de vacaciones a Uruguay a la casa familiar. Mi padre atendía los gastos y no usaba mi tarjeta ni retiraba dinero de España", declaró. "Mi padre atendía los gastos personales e incluso durante el año hacía transferencia a la cuenta de mi padre. Para esos gastos y a modo de ayuda para ellos".

Sobre sus cuentas en España, dijo: "No las utilizaba porque no estaba aquí. Se ve que no la usé. No tengo ningún tipo de explicación".

El delantero de la selección uruguaya que se perdió los partidos que la celeste disputa ante Costa Rica y Estados Unidos por tener que estar en el juicio, también recordó el encuentro ante Zaragoza. "Marqué un gol e incluso fue un partido importante porque quería dejar una buena imagen y quería seguir fichar por otro equipo o seguir en Levante. Sí, sin duda, tenía que hacerlo lo mejor posible para ganar", agregó el atacante que al año siguiente pasó a Racing de Santander.

Lo que dijo Munúa

Por su parte, Munúa, que atajaba en Levante en aquel entonces, solo contestó a las preguntas de su abogado, señala As.

El exarquero que hoy es entrenador de Cartagena entregó a la Agencia Tributaria española el informe de sus estados de cuentas de 2010 y 2011 en Uruguay y España y son "casi idénticas". "Lo he verificado que es así", señaló.

Consultado sobre la posibilidad de llegar a a un acuerdo para presuntamente arreglar el partido, expresó: "jamás, es imposible”. “Porque soy un profesional y porque mi sueño de toda la vida es jugar a fútbol", agregó.

De esa forma, Stuani y Munúa declararon ante la justicia, como ya lo había hecho a semana pasada Carlos Diogo, el otro uruguayo en el juicio que jugaba para Zaragoza.

El caso se trata del primer gran proceso en España sobre un presunto partido amañado, y se prevé que dure hasta el 30 de septiembre.

Según un auto del tribunal de Valencia, los jugadores de Levante que presuntamente recibieron el dinero redujeron de manera drástica sus gastos después de los hechos, sin dar una "explicación razonable" por ello. Esto constituye según el tribunal un "muy relevante indicio" de un posible amaño.

Inicialmente, un juez de instrucción había archivado la causa en 2017, pero ésta fue reabierta a raíz de un exitoso recurso de la fiscalía anticorrupción.

