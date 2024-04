La contundente decisión que tomó Alfredo Arias con un jugador de Independiente Medellín; mirá el video

Alfredo Arias, el técnico uruguayo de Independiente Medellín de Colombia, tomó una drástica decisión con un futbolista de su plantel.

Su equipo empató 1-1 el clásico ante Nacional de Medellín del entrenador Pablo Repetto y en el que juega Pablo Ceppelini quien, como informó Referí, fue atacado desde la tribuna con una navaja.

El conjunto que dirige Arias lucha para llegar al cuadrangular final del torneo y este empate, le dio más aire.

No obstante ello, no atraviesa el mejor momento deportivo.

Debido a esto, han llegado al club muchos cuestionamientos por el rendimiento de algunos jugadores.

Esto llevó a que el uruguayo tomara algunas decisiones con un jugador en particular.

Arias castigó a Jaime Peralta

Entre las decisiones que tomó Arias se destaca la ausencia de Jaime Peralta, quien no fue convocado en los últimos dos partidos, lo cual llamó la atención de la hinchada teniendo en cuenta que el jugador de 19 años tuvo buenas actuaciones.

Frente a esta situación, Arias quiso aclarar la situación y explicó por qué no lo ha tenido en cuenta.

El uruguayo fue claro en afirmar que no se debe a temas futbolísticos, sino de indisciplina.

“Peralta me venció, tengo que reconocer que siempre he dicho que yo no me he rendido, pero me venció. Es un muchacho joven al cual intentamos ayudar, una, dos, tres, cuatro (veces), ya perdí la cuenta… Y al cual ya me di cuenta de que no le hago bien protegiéndolo de todo y callarme la boca", dijo Arias en conferencia de prensa.

Y agregó: "La verdad es que él tiene que aprender que esta profesión, los que hemos vivido de ella toda una vida y que vivimos para ella, es bendita y deberíamos agradecerla cada día de nuestra vida. Es joven y seguramente va a aprender, la única manera que aprenda es que acá mientras yo esté no juega más”,

Mirá el video: